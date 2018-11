Vuelta al mundo a través de la gastronomía navideña

La tradición católica brilla por su ausencia en Japón. Pero no por ello dejan de celebrar esta fiesta. Así, el país nipón no celebra la llegada de Jesús a la Tierra pero sí ilumina sus calles y las decora con árboles de Navidad y la llegada de Papá Noel, aunque el 25 de diciembre no es festivo. Para ellos es un festival y no una festividad religiosa. En cuanto a la gastronomía, muy típico es el pastel kurisumasu keiki, un bizcocho recubierto por crema pastelera blanca y adornado con fresas, un guiño a la bandera nacional.

Foto: Anita Austvika / Unsplash