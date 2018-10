Vuelos con stopover: dos destinos uno

En ocasiones, las escalas de los vuelos son interminables, demasiado largas. Pasar horas metido en un aeropuerto, sin nada que hacer más que pasear por los interminables pasillos, escudriñar cada estantería del Duty Free, cada restaurante, cada tienda… Este no parece el mejor de los planes para comenzar o acabar un viaje y, definitivamente, no es plato de buen gusto para nadie. Así que, ¿por qué no cambiamos el plan y nos vamos de paseo?

Estos es lo que proponen algunas aerolíneas, que sus pasajeros conozcan la ciudad en la que hacen escala, normalmente donde tienen su hub, su centro de conexión de vuelos. Algunas de ellas ofrecen tours guiados por la ciudad en la que se incluye el traslado desde y hasta el aeropuerto con tiempo de sobra para no perder el siguiente vuelo. Otras ofrecen, incluso, la posibilidad de hacer reservas en hoteles más baratas o gratuitas para poder descansar y dormir. En cualquier caso, la finalidad es la misma: hacer la espera más agradable y ofrecer servicios añadidos con los que diferenciarse de la competencia.

Y a nosotros nos parece bien, es una manera de conocer una ciudad inesperadamente sin hacer un gran desembolso. Estambul, Singapur, Abu Dabi, Amán o Shanghái nos están esperando.

Y si se quiere conocer la ciudad de la escala más a fondo compañías como Icelandair, Japan Airlines, Hawaiian Airlines, Air New Zeland, KLM y Alitalia ofrecen a sus pasajeros la posibilidad de hacer una escala larga de días en sus centros de conexión sin aumentar el precio del billete de avión.