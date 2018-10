Visitar Las Palmas de Gran Canaria en otoño

El otoño le sienta fenomenal a Las Palmas de Gran Canaria. Cierto que las palmeras y el cielo azul no son típicos de esta estación; pero a cambio, la ciudad se toma un respiro tras el bullicio y ajetreo del verano, el ritmo es otro, y también la luz, que nos ilumina más suave. Y por las temperaturas no os preocupéis, dicen los expertos en climatología de la Universidad de Siracusa que es el mejor clima del mundo. Solo tendrás que ir para darte cuenta que no exageran: a partir de septiembre, la temperatura media oscila entre los 21ºC y los 27ºC.

Hace unos años, por la capital sólo se estaba de paso mientras se preferían otros espacios de Gran Canaria; pero resulta que Las Palmas se ha convertido en una ciudad ideal para una escapada de fin de semana. Hay cultura, gastronomía, diversión y ¡puedes comenzar el día en la playa! ¿Qué más hace falta?

Las Canteras, por si aún apetece playa

Imagina más de tres kilómetros de arena, los pies descalzos, la espuma del mar acariciándote y el sol de la tarde dorando la luz en un lento crepúsculo. Y si te apetece despedir el día con un chapuzón, el agua aún templada no hará que tengas que entrar dando ridículos saltitos. Estamos en Las Canteras, una de las mejores playas urbanas del mundo. Sus credenciales así lo indican: Q de calidad turística, bandera azul y normas UNE 17001 e ISO 14001.

Sin multitudes en la orilla y con precios más económicos, Las Canteras es la estrella de Las Palmas de Gran Canaria durante todo el año. Desde el auditorio Alfredo Kraus, emplazado en el extremo oeste, podemos iniciar un paseo para cargarnos de energía y buenas vibraciones. El edificio que alberga el auditorio, diseñado por el arquitecto Óscar Tusquets a modo de fortificación rematada por un faro, es ya un icono de la isla. Su ubicación, además, es un balcón con vistas a la extensa media luna de la playa y los tres volcanes de la isla de fondo.

Rutas culturales de Las Palmas

En el otro extremo de la playa de Las Canteras, nos espera El castillo de la Luz (Calle Juan Rejón, s/n). Eso sí, de camino, podemos hacer un alto en la heladería Peña la Vieja (Paseo las Canteras, 48). De tradición familiar, sus helados llevan más de 80 años haciendo las delicias de los de la ciudad. No dejéis de probar los sabores de Gofio o Tuno Indio o el clásico de plátano. El torreón defensivo más antiguo de las Islas Canarias alberga la fundación del escultor canario Martín Chirino. Sus obras nos transportan a un mundo de símbolos y emociones puras.

Para llegar al castillo de la Luz, hay que dejar a nuestra espalda la arena de Las Canteras. Una vez allí, y adentrándonos por las calles de La Isleta, uno de los barrios más populares del distrito Puerto-Canteras, llegamos a la Fábrica La Isleta (Princesa Guayarmina, 54), un oasis sorprendente de cultura. A los más literatos, les aguarda la Casa-Museo de Benito Pérez Galdós y una ruta por los barrios de Vegueta y Triana a pie para conocer algunos aspectos de la vida del gran novelista. Se considera el barrio de Vegueta como el núcleo fundacional de la capital de Gran Canaria.

Pasear a través de sus calles ocupadas por bellas casa coloniales, declarado Conjunto Histórico Artístico Nacional el 5 de abril de 1973, es uno de esos planes sencillos que se pueden hacer en Las Palmas y que hará que el tiempo se nos pase como sin darnos cuenta. A la vez que conocemos vida y milagros de don Benito podremos pasar por algunos de los monumentos más importantes de las Islas Canarias, como el complejo de la Casa Museo de Colón, la Catedral de Canarias, o Casas Consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria.

Un paseo muy floral

La naturaleza en Islas Canarias es la principal evidencia de que nos encontramos en un lugar de clima excepcional. Este plan hará las delicias de los amantes de disfrutar paso a paso y de la flora. Sólo hay que calzarse unas buenas botas para disfrutar. Desde el centro, parte un camino de aproximadamente 7,5 kilómetros que deja atrás la ciudad para adentrarse en la exuberante belleza del Jardín Botánico Viera y Clavijo. El Jardín Botánico Viera y Clavijo es un perfecto remanso de paz de 27 hectáreas donde disfrutar de un completa muestra de la riqueza botánica tanto de Islas Canarias, como de Madeira, Azores y Cabo Verde.

De gastronomía, copas y música

Si dejamos la arena de la playa por la calle Tenerife, llegaremos al Mercado del Puerto de la Luz, nuevo epicentro gastronómico de Las Palmas de Gran Canaria. El bello edificio modernista de hierro forjado acoge, además de los tradicionales puestos de abasto, un espacio gastronómico sorprendente. El único problema será decidir con qué quedarte: está el Jaque Mate (cenas, picoteos y un pollo crujiente excepcional), el Piscos y Buches (con sus vinitos y tapas canarias típicas), El camarón (buen marisco en ambiente de toda la vida) o, incluso, el Ay Carmela (cocina mexicana, destacando su ceviche y sus burritos).

A la hora de la cena, si buscas un lugar con encanto tienes el Kitchen Lovers (Paseo de Las Canteras). Destaca la degustación del chef; pero todos los platos de la carta tienen asegurado los productos de calidad y la buena presentación. Por su parte, el Deliciosa Marta (Calle Pérez Galdós, 33) es también una agradable sorpresa gastronómica de Las Palmas. Algo más alejado, está el excepcional La Aquarela (Barranco de la Verga, s/n). Es absurdo recomendar nada, La cocina de su chef titular, Germán Ortega, es deliciosa.

Por último, entre todos los locales que han revitalizado la gastronomía de la isla, está la sugerente propuesta de la venezolana Jennise Ferrari y el canario Mario Rodríguez en el Qué leche (Torres, 22). Sus chipirones con pistacho, parmesano y emulsión de jengibre es la experiencia definitiva para que vuelvas con Las Palmas clavada en el corazón. Para la copita antes de ir a buscar la habitación, nada mejor que La Azotea de Benito (Centro Comercial Monopol). Por su aspecto podría ser otra más de esas terrazas de ambiente relajado en las que disfrutar de la noche cálida de la ciudad; pero se puede esperar cualquier cosa de un lugar con el lema “Cocinamos tus copas” menos aburrirte.

Para los más festivaleros, desde hace tres años, el puente del Pilar llega con música indie a Las Palmas de Gran Canaria. El Festival CERO, junto al Auditorio Alfredo Kraus, es una cita imprescindible para amantes de la música más alternativa.