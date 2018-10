Visita virtual a los mejores museos del mundo

Ya sea por falta de tiempo o porque hay veces que la cantidad de gente no nos permite disfrutar como queremos de las obras de arte de los museos, las visitas virtuales a los museos son una opción más para conocer a fondo de las colecciones que albergan. Bien para preparar la visita y ver solo los deseado, o bien para volver a ver y repasar cada detalle de esa pieza que nos ha sorprendido pero que no hemos podido disfrutar todo lo que nos hubiese gustado.

Pero no solo eso, las visitas virtuales nos permiten deleitarnos con obras de arte ubicadas al otro lado del mundo y que no podríamos ver de otra forma que no fuera viajando hasta la ciudad donde se encuentra.

Y es que, ¿por qué no podemos inspeccionar la sonrisa de la Mona Lisa desde la cama?, ¿o deleitarnos con la perspectiva de El Lavatorio de Tintoretto desde el sofá?, ¿o bailar con las picassianas señoritas de Avignon en nuestro propio salón? Todo, acompañado por las explicaciones de los expertos que nos ayudarán entender el significado de la obra y a conocer el contexto en el que fueron creadas. Toda una ventaja que no siempre se tiene en las propias visitas in situ a los museos.