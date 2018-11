Tradición y pintas en 5 pubs míticos de Irlanda

En este lugar la música es la protagonista. No podría ser de otra manera ya que su dueño Matt es músico profesional y toca la flauta con la banda de música tradicional irlandesa The Chieftains, con quien no duda en subirse al escenario para deleitar al público con sus notas musicales. En cuanto al establecimiento, el Matt Molloy's es un pub acogedor en el que tomarse una cremosa pinta de cerveza negra charlando con los parroquianos.

Foto: Turismo de Irlanda