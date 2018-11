Rutas de arte urbano en la provincia de Burgos

Tal vez no tenías pensado pasarte por Tubilla del Lago o Villangómez. De hecho quizá no sabes ni dónde se encuentran. Pero si eres de comprarte un billete a Oslo, a Berlín, a Lisboa o Londres sólo para disfrutar del street art que se hace por allí, esto te va a encantar: arte urbano en espacios rurales. Y no debería extrañarte demasiado, que estamos en la provincia de Burgos, y en Atapuerca, eso de pintar murales ya lo hacían en la Edad del Bronce.

Estas singulares propuestas artísticas sitúan en el mapa turístico de la provincia a dos localidades por las que hasta no hace mucho el viajero pasaba para ir a lugares clásicos de la Ribera del Duero burgalesa como la ciudad de Burgos, Santo Domingo de Silos, o el Parador de Lerma.

Ruta de los murales de Tubilla del Lago

Si antes de esta iniciativa los lugares de interés de Tubilla del Lago eran los restos románicos de la iglesia parroquial, las ruinas del castillo y, para los amantes del motor, el Circuito de Velocidad Kotarr, desde finales del 2017, lo son cada uno de los rincones, hasta una veintena de localizaciones, donde se encuentran estas sorprendentes intervenciones artísticas.

En este pequeño pueblo de la Ribera del Duero de apenas 150 habitantes se encuentra el mural más grande de Castilla León. Su título: “Panorámica desde el llano”, una obra del artista internacional José Luis Abajo Fernández, conocido como Porrilló.

Esta interesante simbiosis de arte urbano y medio rural no habría sido posible sin la colaboración de todos los vecinos del municipio, que facilitaron la labor a todos los artistas que participaron en el proyecto.

Ruta de Murales y Escritores en Villangómez

Este es otro de los proyectos que han apostado por el arte para el desarrollo del turismo en el medio rural de Burgos. Cada verano, el Festival Pollogómez llena las calles de Villangómez, a 20 minutos de la ciudad de Burgos, de arte y música.

¿Quién iba a decirnos que en Burgos encontraríamos juntos a Gabriel García Márquez, a Miguel de Cervantes, a Óscar Esquivias, a José Manuel Caballero Bonald, o a Juan Rulfo, Rafael Alberti, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Gloria Fuertes, Miguel Delibes, Oscar Wilde, Antonio Machado o Franz Kafka? ¡Pero si hasta está el último premio Nobel de literatura, Bob Dylan!

Fueron los responsables del festival los que pusieron en marcha la Ruta de Murales y Escritores. Un total de 15 murales que incluyen un código QR que permite al visitante conocer el “cómo se hizo” de cada trabajo, de su autor y del escritor al que están dedicados.