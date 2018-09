Nueva edición del Open House Madrid

El Open House Madrid vuelve el fin de semana del 29 y 30 de septiembre con la apertura de más de 120 edificios y espacios urbanos, el programa más extenso hasta el momento del festival. En esta edición se homenajea al arquitecto Fernando Higueras, del que se abrirá por primera vez al público la Casa Villaseñor. Y, mucha atención, porque este año, el Open House abrirá las puertas del Banco de España.

Fue Walter Benjamín quien dijo que para el paseante –el flâneur de Beaudelaire– su ciudad deja de ser patria para ser escenario. Pero no habría escenario sin calles, sin plazas, sin edificios, sin arquitectura. Es la arquitectura la que crea el escenario, la que hace a las ciudades lugares distintos: sabemos que estamos en París por sus buhardillas, y en Berlín por sus viejos edificios comunistas, en Roma por sus esculturas, en Londres por sus parques…

Y luego vienen los cambios, lo nuevo, los derribos, los espacios ocupados, lo que hace que las ciudades sean cambiantes, que cada vez que volvamos nos sorprendan. Esta vez, vamos a pasear por el escenario que es Madrid y disfrutar de la arquitectura: por más de 120 espacios emblemáticos y edificios singulares.

¿Qué ver en el Open House Madrid 2018?

Las visitas a los espacios del Open House Madrid son gratuitas; pero hay que consultar en la web de la festival si se requiere o no inscripción previa. Un 30 % de los espacios requieren de esta formalidad debido a sus especiales características. Ya os adelantamos que la visita al Banco de España es con inscripción previa.

De lo más clásico a lo más vanguardista. Apuntad, entre los edificios que se podrá visitar este año se encuentran los proyectos de Fernando Higueras, como Casa Lucio Muñoz, la Casa Villaseñor, el Instituto de Patrimonio Cultural Español (la Corona de Espinas), las Viviendas militares en la calle San Bernardo o la propia Fundación Fernando Higueras, conocida como el Rascainfiernos, que fue estudio y vivienda del arquitecto hasta su fallecimiento en 2008.

Del Cuartel General del Ejército del Aire al diseño más rompedor, como el del lavadero de coches Behind the scenes. Not only a car wash, de la arquitecta Lina Toro. La Casa do Brasil (de Luis Afonso d'Escragnolle) se incorpora a la lista de edificios emblemáticos de la arquitectura madrileña junto al hotel Vincci Capitol 4* que se podrán visitar durante el festival. Para los que quieran descender al subsuelo de Madrid, este año el festival Open House incorpora al circuito la Escuela de Minas (con visita al Museo Geominero y a las Minas de Ríos Rosas). La Casa del Lector, un proyecto de Ensamble Studio ubicado en el antiguo Matadero, el Ministerio de Agricultura (Palacio de Fomento, el Consulado Italiano), la sede de Save the Children a cargo del Estudio Elii, Coworking Twisttt de Loom de Gaztelu Arquitectos, San Mateo Circus (con Interiorismo de Viteri Lapeña) o el Museo ABC de Dibujo e Ilustración, Rehabilitación Estudio Aranguren & Gallegos, son algunas de las propuestas para este año 2018.

Los aficionados a la arquitectura tienen una cita anual en diferentes ciudades con el festival Open House. Desde que naciera hace 30 años en Londres, el evento fomenta el conocimiento de la ciudad y de los espacios urbanos. Más de cuarenta ciudades de todo el mundo, entre las que se encuentran por ejemplo, Nueva York, Roma, Barcelona, Buenos Aires o Sidney, abren las puertas de centenares de edificios para que se puedan visitar de forma gratuita. ¡Sólo tienes que estar atento a la agenda!