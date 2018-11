Navidad mágica en Nueva York: desde Manhattan hasta Brooklyn

Inevitablemente, las calles de Nueva York nos resultan familiares. El cine y la televisión han elegido en innumerables ocasiones a La Ciudad de los Rascacielos como escenario en el que contar sus historias. Hemos vistos los lugares más míticos – y no tanto- de esta ciudad en cientos de películas: desde King Kong o Solo en Casa hasta la legendaria sitcom Friends. Y en muchas de ellas la Navidad era un personaje más. Es quizá por eso por lo que todos, o casi todos, soñamos con pasar una Navidad paseando por las calles de esta ciudad estadounidense.

Nueva York Al aire libre

La Navidad en Nueva York tiene su punto de partida en el gran árbol de Rockefeller Center. Ubicado en el Midtown de Manhattan, entre las calles 48 y 51 y las avenidas Quinta y Sexta, está formado por un complejo de 19 edificios comerciales en cuya plaza central se coloca, presidiendo su famosa pista de patinaje, un gigantesco abeto decorado con miles de luces y adornos y coronado por una preciosa estrella de Swarovski, diseñada por Daniel Libeskind. Esta estrella está formada por 3 millones de cristales de Swarovski que adornan los 70 picos triangulares de la estrella.

Pero una Navidad no es lo mismo sin un buen mercado que se precie. Como no podía ser de otra manera, Nueva York no cuenta con uno, sino con tres mercados tan sólo en Manhattan: Union Square Holiday Market, al aire libre y con objetos artesanales; Bryant Park, repleto de luces y con una pista de patinaje; Columbus Circle Holiday Market, con una selección gastronómica a la que no se resiste ni los propios neoyorquinos; o Grand Central Holiday Fair, ubicado en el hall de la estación y perfecta para esos días de mucho frío.

Cada año, desde hace ocho, el distrito de Flatiron celebra su “23 Days of Flatiron Cheer”, una serie de celebraciones navideñas que se suceden del 1 al 23 de diciembre y en los que se anima a los visitantes a participar de todos los eventos: actuaciones de grupos locales, concursos y regalos de las empresas del barrio. Todo, en el parque Flatiron North Public Plaza.

Otras celebraciones en Nueva York

Lo cierto es que la ciudad entera se engalana y se prepara para unas fiestas llenas de luz y color. Escenarios como Lincoln Square y Dante Park son prueba de ello. Aquí no faltarán actuaciones musicales alrededor de un gran árbol, puestos callejeros y zonas de entretenimiento para niños y adultos. Estos últimos son más que bienvenidos en el espectáculo anual de las legendarias Rockettes en el Radio City Music Hall, donde presentarán “Desfile de los soldados de madera” y “Nueva York en Navidad”.

Fuera de Manhattan, en Brooklyn, se hace imprescindible un recorrido por Dyker Heights, pues los vecinos de este barrio luchan por poner los adornos más llamativos en sus casas. Estas decoraciones son impresionantes y hay quien tiene luces sincronizadas con las música y muñecos animatronic.

Por su parte, los amantes del patinaje sobre hielo tienen en Nueva York su paraíso, pues la ciudad instala hasta cinco pistas por toda la ciudad: Wallman Rink, en Central Park y abierto desde octubre hasta marzo; Rink at Rockefeller Center, sólo en diciembre; Bank of America Village, en Bryant Park, de octubre a marzo; el City Ice Pavillion, en Queens, y el Aviator Sports & Events Center, en Brooklyn, los dos abiertos durante todo el año.

Para todos los gustos, todas las edades y todo el mundo, la Navidad en Nueva York nunca decepciona.