Las mejores cuentas de Instagram de museos del mundo

Con menos de una década de vida, Instagram se ha convertido en una de las principales plataformas desde las que darse a conocer. Atrás quedaron los anuncios en radio y televisión y mucho más atrás las clásicas vallas publicitarias. Hoy en día, si si algo no existe en las redes sociales, simplemente no existe. La llegada de internet revolucionó el mundo y la llegada de las redes sociales cambió la forma de relacionarnos con él. Estar presente y ser activo en ellas permite llegar a un público cada vez más amplio. El amor por el arte, la luz, el color o el cuidado por la estética son características comunes tanto en Instagram como en los museos, de ahí que algunos de más importantes del mundo posean concurridas cuentas seguidas por miles de personas por todo el mundo.

Algunas de ellas, no se conforman con subir fotos y vídeos de sus exposiciones sino que tratan de enseñar y mostrar novedades tal y como si estuviéramos entre sus paredes. Llegando incluso a publicar clases magistrales por expertos de algunas de las obras de arte que tienen en su haber, como en el caso del Museo del Prado de Madrid.

Estas son las cuentas y esto hacen el ellas los museos más importantes y famosos del mundo:

Museo del Louvre (@museelouvre)

El museo parisino tiene 2,2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. En ella, prácticamente cada día eligen una obra de arte a la que realizan tres fotografías -una general y dos detalladas- a través de la que explican su composición, creación y significado. Además, dan información sobre su horario de apertura y promocionan sus exposiciones temporales a través de fotografías y vídeos. Tampoco se olvidan de sus seguidores y, en ocasiones, publican fotografías de estos realizadas en el museo. En cuanto a las “stories” -publicaciones efímeras- no son muy activos, aunque de vez en cuando lo utilizan para promocionar las exposiciones temporales a través de los trabajos previos que se realizan en el “backstage”.

Con 270 mil seguidores, la cuenta del Rijksmuseum de Ámsterdam no es la más concurrida pero nos gusta porque en ella enseñan el montaje de sus exposiciones temporales además de trabajos de restauración y conservación. También retratan momento importantes para sus visitantes y seguidores, como una pedida de mano dentro del museo, o rincones preciosos, como su biblioteca. En cuanto a los “stories”, narran la preparación de las exposiciones y el resultado de las mismas. También documentan algunas de las actividades que prepara el museo a sus visitantes, como el “juego de escape” que tanto éxito tuvo durante el verano y que se va a repetir en Navidad.

El Smithsonian se presenta como más que un museo, se presenta como 19 museos y un zoo. Ubicado en la ciudad de Washington, esta institución es seguida por 730 mil personas a las que informa sobre los eventos van a celebrar, como el año de la música en 2019, y hacen publicaciones a través de imágenes con información sobre los animales que estudian sus investigadores así como objetos de las colección de sus museos. Además, se toman muy en serio la divulgación de sus investigaciones y estudios.

National Gallery Londres (@national_gallery)

A través de Instagram pretende que sus más de 927 mil seguidores hagan un viaje por sus pasillos. Tanto las exposiciones temporales como la permanente tienen cabida entre las publicaciones de la institución en esta red social. También muestra los resultados y el trabajo de las restauraciones y los eventos y actividades que celebran, como un concurso en el que se puede ganar un viaje a Mantua (Italia) a través de la exposición temporal de Mantegna y Bellini.

Galería Uffici (@uffizigalleries)

Con 194 mil seguidores en su haber, estas galerías florentinas promocionan sus novedades a través de las "stories", además de su colección a través de sus fotografías y vídeos. Su objetivo es básicamente el de divulgación de su contenido artístico a través de la explicación de las obras que tratan en su perfil. También hacen referencia a efemérides como en del nacimiento de Robert Mapplethorpe, fotógrafo estadounidense muy influenciado por Miguel Ángel. La exposición de su obra "Perfección en Forma".contiene desnudos de obras Miguel Ángel expuestas en en la Galleria dell'Accademia, en Florencia.

Tate Modern (@tate)

Esta cuenta es una de las más seguidas, en cuanto a museos se refiere, del mundo con la friolera de 2,4 millones de seguidores. Esta aglutina las cuentas de todas las galerías Tate del Reino Unido y en ella tan pronto se celebra acontecimientos como Halloween como se dan a conocer las exposiciones gratuitas o se dan explicaciones sobre el significado y ejecución de las obras expuestas. También se anima a los seguidores a unirse a eventos especiales como #Tatelates, una noche de música y performance.

Museo de Historia Natural Nueva York (@amnh)

Esta cuenta anima a sus 254 mil seguidores a etiquetar al museo en las fotos que suban a Instagram para, cada día publicarlos a través de las “stories”. También, realiza una gran tarea de divulgación, pues expertos del museo explican sus estudios e investigaciones a través de vídeos. Mientras que anima a la participación a través de pequeños test y juegos de preguntas, siempre relacionados con los animales que estudian. Llama la atención que esta institución presenta a sus investigadores al público, explicando en qué estudio están trabajando.