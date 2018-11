15 inventos que cambiaron la forma de viajar

El dinero no debería ser problema… No nos referimos a la cantidad, sino a su uso. ¿Imaginas viajar con todo el dinero necesario encima? Probablemente no estarías muy tranquilo e incluso en viajes largos, sería imposible. Deberíamos recurrir a envíos a través de agencias u otros medios menos convencionales. Eso sin contar con tener que cambiar a las diferentes divisas de cada uno de los países. Es mucho más cómodo llevar encima una tarjeta de crédito: permite hacer compras gracias a los datáfonos, dejar depósitos para alquilar coches y, como no, disponer de dinero en efectivo gracias a los cajeros automáticos.

Foto: Gtres