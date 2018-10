Halloween en un parque temático de Europa

Miles de calabazas, telarañas y criaturas aterradoras han conquistado el parque Legoland Billund, en Dinamarca, donde la protagonista absoluta es una inmensa calabaza de 100.000 piezas de LEGO. Durante el día, se podrá disfrutar de una decoración fantasmagórica y jugar a “bloque o trato” (brick or treat), una particular versión de “truco o trato” (trick or treat) a través de la que conocer a los habitantes más aterradores del parque temático: brujas, hombres lobo, profesores locos… Al caer la noche, el cielo se iluminará gracias a un gran espectáculo de fuegos artificiales en el Reino de los Caballeros.

Foto: Legoland Billund Park