Faros de Galicia, una ruta mágica

Antes de llegar a Canorta desde Fisterra, se hace imprescindible para en lugares como la villa marinera de Cee o A Fervenza do Ézaro, una cascada en el municipio de Dumbría. Una vez en Carnota, donde se ubica la playa más larga de Galicia, parada obligada es el Hórreo de Carnota, uno de los más grandes de Galicia. En la conocida Punta de A Ínsua, está el faro de Lariño que data de 1921. Destaca también el faro de Louro en el municipio de Muros (A Coruña), desde donde disfrutar de las vistas de la entrada de la Ría de Muros y Noia, de la Sierra de Barbanza y de Corrubedo. En Porto do Son hay que acercarse hasta el Mirador de A Atalaia, continuando hacia el castro y la playa de Baroña, la playa de As Furnas, y el puente medieval del río Sieira.

Foto: Ruta dos Faros de Galicia