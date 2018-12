Escapada de 48 horas a Gijón

Para que no te manden "a ver la ballena", toma nota. La sidra se pide por botellas y no se tira, se escancia. Se sirve en culinos y en un solo vaso que se comparte. Cuando llegue tu turno, no te recrees. Bébetela de un solo trago, pero sin apurar, tira el poso al suelo y que siga la fiesta. Y sí, es de baja graduación, pero puedo resultar traicionera.

Foto: Víctor Gómez (Machbel)