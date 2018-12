Destinos gastronómicos en los que la comida es la protagonista

¿Quien no adora esas empanadillas rellenas de verduras, carne o mariscos y hechas al vapor o fritas? Media China está plagada de restaurantes especializados es todo tipo de dim sum y disfrutar de la cultura milenaria china mientras se come estas delicias es una experiencia única. Pero no nos engañemos, no conseguimos que nos queden igual que a ellos. Para aprender a hacer la masa y el rellenos perfectos existen en Shanghái muchas escuelas de cocina. Una de ellas, destinada a extranjeros, es Chinese Cooking Workshop que ofrece cursos no solo de dim sum, sino de todo tipo de platos de la cocina china más tradicional.

Foto: Pooja Chaudhary / Unsplash