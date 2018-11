Curiosidades sobre el pasaporte que igual no sabes

El pasaporte es un documento oficial expedido por un gobierno de un país con el objetivo de verificar la identidad y nacionalidad de sus ciudadanos a efectos de viajes internacionales. Físicamente, los pasaportes son pequeñas libretas que, en general, contienen el nombre, lugar y fecha de nacimiento, la fecha de expedición y de caducidad, el número del pasaporte, una foto y la firma del propietario. Pero, ¿qué más sabemos sobre ellos?

Origen del pasaporte

La primera referencia a un documento similar al pasaporte se encuentra en el Libro de Nehemías, en la Biblia. Fue el rey Artaxerxes de Persia quien, allá por el 450 a.C., escribió una carta a los gobernantes más allá del Eufrates pidiendo paso seguro a Nehemías, su portador, en su viaje a Judá. Sin embargo, la palabra pasaporte no se comenzó a utilizar hasta la Europa medieval. Se cree que el nombre hace referencia al documento expedido por las autoridades locales en el que estas escribían las ciudades, o puertas (“porte”), a las que daban acceso dicho documento. Es Enrique V de Inglaterra a quien sin embargo se atribuye la invención del pasaporte como documento de identidad, pues fue él quien comenzó a expedir un documento que ayudaba a sus súbditos a demostrar su identidad en tierras extranjeras.

Medidas del pasaporte

Actualmente todos los pasaportes del mundo tienen el mismo o un tamaño similar. Esto se debe a que durante la Primera Guerra Mundial, los gobiernos europeos establecieron una serie de medidas de seguridad en ellos para controlar la emigración. De ahí surgió en 1920, durante la Conferencia de París, una conferencia especial sobre pasaportes en la que se establecieron unas pautas y un diseño general de este documento. Actualmente, la mayoría de países del mundo expiden pasaportes con una extensión de unas 30 páginas, de las que 24 son páginas para visado. En el caso de que sea necesario, el titular puede pedir una ampliación de hasta 80 páginas. La forma de libreta viene dada en la época en la que los permisos se anotaban a mano. Hoy todos portan un chip de fácil lectura y sus medidas son 125 × 88 mm con el escudo de armas al frente.

Seguridad del pasaporte

Todos los pasaportes del mundo cuentan con dibujos antipirateo. Tanto es así que el pasaporte de Nicaragua cuenta con hasta 89 medidas de seguridad, siendo uno de los documentos más difíciles de falsificar del mundo.

En cuanto a la información que contiene, la foto del pasaporte ha de coincidir completamente con el titular del mismo, pues si no así se puede considerar el documento invalido y generar problemas en la frontera. Por lo tanto, si ha habido cambios físicos apreciables -tatuajes, operaciones de estética, perdida o ganancia exagerada de peso o cambios significativos en el pelo- hay que renovar el pasaporte. Además, no tiene que tener daños ni roturas, así como dibujos o escritos no autorizados.

El más caro y el más barato

El precio por expedir un pasaporte varía en función de cada país. Así, el pasaporte más caro es el de Turquía con 251 dólares (218 euros) y el más barato el de la actual Eswatini, ex Suazilandia, cuyas tasas son unos 172 lilangeni (unos 10'5 €). En cuanto al pasaporte español, es el más barato de Europa con un coste de 30 euros, el más caro es el italiano con 116 euros.

El mejor y el peor pasaporte

Desde hace unos años, la web Passport Index establece un ránking con los mejores y peores pasaportes del mundo. Este ránking se basa en el número de países a los que el portador de dicho pasaporte puede viajar. Además divide estos países en aquellos que no solicitan visa, los que permiten la expedición de la visa a la llegada y aquellos en los que hay que solicitar la visa antes de viajar. Así, los pasaportes de Singapur y Alemania son los mejores del mundo, pues permiten viajar a 165 países del mundo. En el lado opuesto está Afganistán, cuyo pasaporte sólo permite viajar a 31 países.

En el caso del pasaporte español, es el segundo mejor del mundo, puesto que comparte con Estados Unidos, Corea del Sur, Noruega, Países Bajos, Italia, Francia, Luxemburgo, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Los portadores de alguno de estos pasaportes pueden viajar hasta a 164 países del mundo.

A pesar de todo esto y tener uno de los mejores pasaportes del mundo, el mero de hecho de viajar y tener el sello de algunos países del mundo, puede limitar al portador el acceso a otro. Es el caso del sello de Israel que puede generar problemas a la hora de acceder a otros países de Oriente Medio. También el sello de Irán, no demasiado bien visto por las autoridades de Estados Unidos, que a la hora de pedir el visado de entrada pueden solicitar una entrevista personal en el que preguntarán sobre los motivos de los viajes tanto a Irán como a Estados Unidos.

Los sellos más apreciados, curiosos y bonitos del mundo

Una buena colección de sellos en el pasaporte es algo que todo viajero anhela. Algunos de los más codiciados por su belleza son los de Arabia Saudí o Camboya. También son muy ansiados los de la Antártida, el Machu Picchu o la Isla de Pascua. Curioso es el del estado de Akhzivland, en la costa norte de Israel, que en 2016 tenía censados 3 habitantes y que tiene su propia bandera, escudo e himno y, por supuesto, también su propio sello.

Otras curiosidades

A pesar de que el Vaticano no tiene controles migratorios, sí que poseen pasaportes. De hecho, el pasaporte número 1 pertenece al Papa. Pero no es este el pasaporte más raro, sino que lo es el británico “The Queen's Messenger Passport” que lo poseen menos de 15 personas. Y siguiendo en el Reino Unido, la reina Isabel II no necesita pasaporte pues estos se emiten en el nombre de Su Majestad, por lo que ella misma no necesita uno.

Otro hecho llamativo sobre los pasaportes es que algunos países permiten emitir dos, lo que facilita la obtención de visas de aquellos países que las restringen por haber visitado otros que no son de su agrado.