Ciudades imprescindibles para un viaje distinto en 2019

Hay quien lo llama destinos emergentes; quien se decanta por decir de ellos que son “nuevos”. Pero ni una cosa ni otra, las ciudades que os proponemos no se han movido de su sitio desde hace -algunos- miles de años. Lo que sí es cierto es no son destinos turísticos al uso. No están en la lista de lugares en los que primero pensamos a la hora de elegir vacaciones cada año. Y es esto precisamente lo que hace de ellos lugares perfectos para viajar en 2019.

Destinos como Kansas City o San Salvador son lugares en los que no encontrarás hordas de turistas, lo que los convierte en aún más apetecibles. Estos destinos, y los demás que os proponemos, no han perdido ni un ápice de su encanto tradicional porque no han sucumbido a las grandes masas, no tienen en el turismo el principal motor de su economía y, por tanto, el día a día de sus habitantes es muy diferente. Son destinos que atrapan al visitante y que no decepcionan ni un ápice.

Estas ciudades hay que conocerlas antes de que se llenen de turistas, así que ¡corre y vete a hacer las maletas!