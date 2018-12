Castillos de Irlanda que te embrujarán

La Irlanda celta se caracterizó por una sociedad basada en un sistema de clanes, sistema que llegó hasta la Edad Media. La rivalidad entre los mismos hizo necesaria la creación de sistemas de defensa del territorio, es decir, castillos y torres fortificadas. Esta es la principal razón por la que Irlanda posee tantos, algunos en ruinas y otros en perfecto estado. Y es que no hay siglo en el que no se haya construido alguna de estas edificaciones, dejando atrás incluso la Edad Media, y llegando al siglo XIX cuando estos castillos eran en realidad lujosas mansiones en las que habitaban los nobles.

Tal es la cantidad que en una ruta por Irlanda se hace raro no encontrarse con un castillo. Algunos de ellos se han reconvertido en hoteles, otros son las casas de campo de sus dueños y otros están en ruinas, haciendo aún más encantador si cabe el lugar que los rodea. En un territorio mágico donde habita el leprechaun (duendes con bolsas de monedas de oro), el visitante se siente embrujado en todos y cada uno de estos castillos que os proponemos. Y es que si por algo se caracteriza Irlanda, además de por su Guinnes y la celebración de San Patricio, es por estos castillos.