8 escapadas urbanas para un Puente de Diciembre perfecto

Tras las vacaciones de verano -quien las tenga- las escapadas otoñales se convierte para muchos en imprescindibles. La depresión postvacacional se puede alargar hasta la Navidad y no hay nada mejor para sobrellevarla que tener un viaje a la vista. En este sentido el ansiado Puente de Diciembre, 6 y 8 de diciembre -Día de la Constitución y la Inmaculada Concepción, respectivamente-, es un momento perfecto para conocer esa ciudad que está cerca de casa pero siempre dejamos para más tarde porque “ya habrá tiempo”.

Pues bien, ese tiempo ya ha llegado. Viajar durante el Puente de Diciembre -Puente de la Constitución o Puente de la Inmaculada- es un verdadero placer que os recomendamos efusivamente. Es en esta época del año cuando media Europa ya está engalanada con las luces y los colores de la Navidad pero aún no está metida de lleno en dichas celebraciones. Además, al no ser fiesta en el resto de los países europeos, como en verano, la cantidad de turistas con lo que cruzarse es sustancialmente menor, por lo que la visita a los monumentos es mucho más cómoda.

“Pero hace frío”, pensarán muchos. Y nosotros les contestamos: “¿quién dijo miedo?” El frío no debe ser un impedimento para viajar. Es una época en la que las ciudades cambian su aspecto aunque no siempre para mal. Es cierto que hay que ponerse muchas capas de ropa y prepararse para las bajas temperaturas, pero a cambio tenemos estampas únicas, momentos que se nos quedarán para siempre grabados en la retina.

Por eso, os proponemos estos ocho lugares europeos en los que disfrutar de un Puente de Diciembre único y, sobre todo, diferente. En ellos podréis descansar, descubrir sin prisas aspectos, colores y sabores que no se podría disfrutar en otra época del año.