6 razones por las que debes visitar Helsinki

Helsinki es una ciudad para saborearla. Los sabores nórdicos son el buque insignia de algunos de los mejore restaurante de la ciudad, como Chapter cuya cocina se caracteriza por la variedad de los productos, la agricultura biodinámica y la filosofía cero desperdicio. Otro de los ejemplos de gastronomía finlandesa es el vegetariano Yes, Yes, Yes que se ubica en un antiguo McDonald’s.

Foto: Visit Finland