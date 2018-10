10 lugares terroríficos donde pasar Halloween en España

Toda una casa encantada en el centro de Madrid. Podría ser el escenario perfecto para alguna escena de la película Los Cazafantasmas si no fuera porque en la actualidad es la sede de Casa América. Su fama de tétrica le viene del pasado; pero se hizo más popular cuando en 1990 se hicieron públicas unas supuestas psicofonías grabadas en el interior: “Mi hija Raimunda, nunca, nunca, oí decir mamá”. Como podéis imaginar, uno de los primeros investigadores en llegar fue Iker Jiménez. La leyenda tiene origen en un amor incestuoso y accidental entre el marqués de Linares y su hermana ilegítima. Para solucionar en parte el problema parece ser que el Papa León XIII concedió una bula, siempre y cuando el matrimonio se mantuviera en la castidad. Aunque todo apunta a que no fue así, y de ambos hermanos nació Raimunda, única heredera universal de la fortuna de los Linares. ¿Acaso no era suya la casita de muñecas que el conde ordenó construir en el jardín?

Foto: AgeFotostock