Arata Isozaki en España

El arquitecto, urbanista, ingeniero y teórico japonés Arata Isozaki, de 87 años, ha recibido el Premio Pritzker 2019 (conocido popularmente como "el Nobel de Arquitectura") por toda una carrera que ha sido resultado de un "profundo compromiso con el arte del espacio", según el fallo del jurado, anunciado en Chicago (EEUU). También se le ha reconocido la superación del marco de la arquitectura "para plantear cuestiones que trascienden eras y fronteras".

Arata Isozaki siempre ha tenido a punto la maleta y su portarrollos. Es la viva imagen del arquitecto viajero. Fue un adelantado en establecer lazos con otros colegas occidentales: "Isozaki fue uno de los primeros arquitectos japoneses en construir fuera de Japón”, reconoce el fallo del galardón. Así, puede enorgullecerse de tener un centenar de importantes obras repartidas por Europa, Asia, América y Australia… Algunas, icónicas del S. XX.

Arata Isozaki is the 2019 Laureate of the Pritzker Architecture Prize pic.twitter.com/XdTDWYcRlD