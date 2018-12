Los secretos de Juego de Tronos al descubierto en Belfast

Son muchos los que ansían el estreno de la octava y última temporada de Juego de Tronos, pero los responsables de la serie ya anunciaron que no sería hasta la primera mitad de 2019. Mientras, Joe Bauer, el supervisor de efectos visuales, afirmó que no competirían en los Emmy 2019, lo que significa que el estreno no se hará hasta el 1 de junio o más tarde.

Teninedo esto en cuenta, no hay nada mejor para controlar la impaciencia que viajar y para conocer más sobre el mundo de Juego de Tronos, Belfast es el destino ideal. Pues aquí se rodó buena parte de la serie y será en esta ciudad donde, a partir del 11 de abril, se podrá ver la muestra pública más grande de la serie: Juego de Tronos: The Touring Exhibition.

La exposición

Juego de Tronos: The Touring Exhibition se pudo ver el pasado invierno en Barcelona, convirtiéndose en la primera sede de la exposición, que ya ha pasado por otras ciudades como París o Oberhausen (Alemania). A Belfast llegará el 11 de abril de 2019 y se podrá ver hasta el 1 de septiembre del mismo año y se ubicará en el TEC Belfast, un especio de exposiciones ubicado frente a los Estudios Titanic, donde se rodó buena parte de la serie.

La muestra ha sido diseñada por GES Events en colaboración con HBO Licensing and Retail y en ella los visitantes se podrán sumergir en los escenarios de Wsteros y Essos a través de disfraces, accesorios y otros elementos de atrezzo que se han podido ver en alguna de las hasta ahora siete temporadas de la serie.

Entre los escenarios más característicos se encuentran la Casa del Blanco y Nego y Castle Black, el hogar de la Guardia de la Noche. Además, se podrá ver el una guarnición de guerreros inmaculados y los trajes icónicos de la Casa Targaryen.

Escenarios reales

Si la exposción sabe a poco, Belfast es un punto de partida perfecto para concocer de primera mano alguno de los escenario de la saga que se han rodado en Irlanda del Norte. Uno de ellos es el castillo de Ward, que hizo las veces de Invernalia. También el camino Dark Hedges, en la carretera Bregagh entre Armoy y Stranocum, donde se ambientó el Camino del Rey; el Parque forestal de Tollymore que se convirtió en el bosque Más Allá del Muro; o las ruinas de la abadía medieval de Inch y sus inmediaciones, que se convirtireon el la Tierra de los Ríos y Los Gemelos; entre otros.