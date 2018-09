¿Por qué no puedes perderte el Serielizados Fest en Barcelona?

La 5ª edición del Festival Internacional de Series de Barcelona, ​​Serielizados Fest, se consolida con la quinta edición que se celebra del 27 al 30 de septiembre. Este año el festival mantiene su aforo y tendrá el el auditorio del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) como sede central.

Otros espacios como el Cine Zumzeig (el primer cine cooperativo de Cataluña, en el barrio de Sants, cerca del Centre Comercial Arenas), la Fiu House (un espacio creativo que ocupa el corazón del Raval) y el Auditorio de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna, se encargarán de esparcir por toda la ciudad el gusto por las series de televisión, santo y seña indiscutible de la ficción más actual. Sin duda, un fin de semana largo en Barcelona para disfrutar de una escapada cultural por el barrio del Raval.

Un festival de estrenos internacionales

El próximo jueves 27 de septiembre a las 20h se inaugura el festival con el estreno de Il Miracolo, una serie original de Sky que llegará por primera vez a España después de su triunfo en el prestigioso Series Mania de Francia. Se trata de un drama de suspense, mezcla de fantasía, política y mafia, escrito y dirigido por el prestigioso escritor italiano Niccolò Ammaniti que promete dar mucho de qué hablar. De hecho, es la serie revelación en Italia este 2018.

Tras este pase, y como novedad este año, el festival programa en la sección Panorama un total de 11 series inéditas en España. Algunos otros estrenos serán los de El lobista, thriller político original de TNT producido por Polka que ha sido un auténtico bombazo en Argentina; Mr. Mercedes, serie policíaca que promete ser la adaptación de una novela de Stephen King que la televisión le debía, creada por David E.Kelley (Big Little Lies) y protagonizada por Brendan Gleeson. También podremos ver la nueva serie de HBO en cooproducción con RAI, basada en un bestseller de Elena Ferrante que llegará tras su estreno mundial en el Festival de Venecia y que más tarde se podrá ver en HBO España. Las proyecciones serán en el Auditori del CCCB y habrá voto del público. Las entradas serán gratis con inscripción previa.

También documentales

La sección Documentales promete ser también de lo más interesante. Se proyectará, por ejemplo, Freaks and Geeks: The Documentary, el documental sobre la serie de culto dirigida por Judd Apatow y Paul Feig que cambió el paradigma de las comedias estadounidenses en el 99. Con temática más social, The Problem With Apu, del humorista indio Hari Kondabolu, viene a alertar sobre la estigmatización de la comunidad india a través de Apu, el famoso personaje de Los Simpson.

A modo de Spolier

En la edición de este año, Serielizados Fest rinde homenaje a la mítica Breaking Bad en el décimo aniversario de su estreno y el quinto aniversario de su final invitando Vince Gilligan, creador de la aclamada serie televisiva y de su spin off Better Call Saul. ¡No os lo perdáis! El director charlará con el periodista Toni Garcia Ramon e impartirá una clase magistral en el Auditori de la Facultat de Comunicació i Relacions Institucionals Blanquerna. El festival contará además con un total de 20 invitados internacionales, nacionales y locales entre los que se encuentran Nacho Carretero, autor del libro Fariña que ha inspirado la exitosa serie homónima con las andanzas del narcotráfico en la rías de Galicia.