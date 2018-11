Nueva exposición de Andy Warhol en Nueva York

Reconocible como la de pocos, la obra de Andy Warhol se caracteriza por el uso de técnicas poco tradicionales así como por el uso del color y la experimentación con la imagen, donde las repeticiones, distorsiones, camuflajes, colores incongruentes y el reciclaje de sus propias imágenes desafían lo que hasta entonces era la lógica. Considerado uno de los artistas estadounidenses más inventivos, influyentes e importantes ahora su obra llega por primera vez en la primera gran restrospectiva organizada desde 1989: “Andy Warhol – From A to B and back again”.

La muestra, comisariada por Donna De Salvo, aglutina más de 350 obras de arte, muchas de ellas reunidas por primera vez, a través de las que se muestra la carrera de Warhol como un continuo, eliminando lo que muchos consideraron una bajada de velocidad en la creación tras el intento de asesinato que sufrió en 1968 sino que, a partir de entonces, el artista se centró en la experimentación.

La exposición

“Andy Warhol – From A to B and Back Again” está organizada en orden cronológico y muestra la obra del artista desde sus primeros trabajos de 1948 a 1960, recién llegado a Nueva York desde Pittsburg y cuando sus obras estaban dedicadas, principalmente, al sector publicitario, hasta las obras de finales de los 80, pasando por el trabajo experimental de las décadas de los 60 y 70. Así, en esta exposición se han reunido obras tan míticas como las latas de sopa Campbell's, cedidas para esta exposición por el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), o los retratros del dictador comunista Mao Zedong, Marylin Monroe, Mohamed Ali, Liza Mineli, Giani Versace o Truman Capote. Pero también se incluyen otras piezas importantes como la versión particular de Warhol de “La Última Cena” o su serie "Death and Disaster", de los años 60, que retrata impactantes y tenebrosos momentos.

“Andy Warhol – From A to B and Back Again” se puede ver hasta el próximo 31 de marzo en el nuevo espacio del Whitney Museum of American Art de Nueva York, en el 99 de la calle Gansevoort, en el distrito Meatpacking, junto al High Line. Tras este museo, la exposición viajará al Museo de Arte Moderno de San Francisco (18 de mayo al 2 de septiembre de 2019) y al Instituto de Arte de Chicago (del 20 de octubre de 2019 al 26 de enero de 2020).