Es probable que nunca pongamos un pie en él porque, como bien es sabido, los mejores hoteles y los más lujosos son, también, los más caros y no están al alcance de todos los bolsillos. Pero, como el saber no ocupa lugar, y a nosotros el conocimiento nos encanta os contamos cuáles son los mejores y más lujosos hoteles del mundo. ¿Quién sabe?, igual podemos pasar unas vacaciones en alguno de ellos.

World Luxury Hotel Awards

En realidad, esta lista se elabora desde hace doce años a través de la opinión de más de 300.000 viajeros y profesionales del sector hotelero internacional. Son ellos los que encargados de otorgar los World Luxury Hotel Awards, uno de los premios más prestigiosos del sector turístico que premian la excelencia hotelera en todos sus aspectos: servicios, decoración, instalaciones, ubicación... Este año, se presentaron más de 2.000 hoteles de más de 100 países de todo el mundo. El resultado: el hotel Gaia Retreat & Spa, en Brooklet (Australia) ha sido nombrado el Mejor Hotel de Lujo del Mundo.

Hay que decir que estos galardones premian a hoteles de todo el mundo en más de 100 categorías divididas por territorios: global, continental y regional. En la lista Global, otros premiados han sido: Vacala Bay Resort en Fiji, que recibió tanto Mejor Villa Contemporánea de Lujo como Mejor Villa Eco / Verde; Hotel Lamaraz Arts en Argelia recibió el Premio al Mejor Nuevo Hotel de Lujo; Valamar All You Can Holiday de Croacia recibió el Premio Mejor Grupo Hotelero de Lujo; Tintswalo Atlantic de Sudáfrica recibió el Mejor Lodge de Lujo de Playa y Okinawa Spa Resort EXES de Japón recibió el Mejor Hotel de Lujo para Luna de Miel, solo por mencionar algunos.

Los mejores hoteles de lujo de España

Los hoteles españoles también han sido galardonados en los World Luxury Hotel Awards. Así, cabe destacar que el Mejor Nuevo Hotel de lujo en Europa es el Royal Hideaway Corales Resort, ubicado al sur de la isla de Tenerife, concretamente en La Caleta de Costa Adeje, mientras que Barceló Teguise Beach (Lanzarote) repite en la categoría de Mejor Resort de Lujo de Costa del Mundo y el Royal Hideaway Sancti Petri (Chicalna, Cádiz) ha recibido el premio por tercer año consecutivo Mejor Resort de Lujo con Spa en Europa.

La lista completa de los hoteles españoles premiados es:

Barceló Teguise Beach (Lanzarote), Mejor Resort de Lujo de Costa del Mundo

(Lanzarote), Mejor Resort de Lujo de Costa del Mundo Gran Hotel Son Net (Puigpunyent, Mallorca), Mejor Hotel de Lujo de Montaña del Mundo

(Puigpunyent, Mallorca), Mejor Hotel de Lujo de Montaña del Mundo Hacienda Zorita Wine Hotel & Spa (Valverdón, Salamanca), Mejor Hotel de Lujo Vinícola del Mundo

(Valverdón, Salamanca), Mejor Hotel de Lujo Vinícola del Mundo Royal Hideaway Corales Resort (Tenerife), Mejor Nuevo Hotel de lujo de Europa

(Tenerife), Mejor Nuevo Hotel de lujo de Europa Royal Hideaway Sancti Petri, Mejor Resort de Lujo con Spa de Europa.

Mejor Resort de Lujo con Spa de Europa. 7Pines Resort Ibiza (Ibiza), Mejor Hotel de Lujo “All Suite” de Europa

(Ibiza), Mejor Hotel de Lujo “All Suite” de Europa Agroturismo Sa Talaia (Es Puig, Ibiza, Mejor Hotel de Lujo Rural de Europa y Mejor Hotel de Lujo con el Mejor Entorno de Europa

(Es Puig, Ibiza, Mejor Hotel de Lujo Rural de Europa y Mejor Hotel de Lujo con el Mejor Entorno de Europa AR Diamante Beach SPA & Convention Centre (Calpe, Alicante), Mejor Manager General de Europa

(Calpe, Alicante), Mejor Manager General de Europa Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa (Ibiza), Mejor Hotel de Lujo Familiar Todo Incluido de Europa

(Ibiza), Mejor Hotel de Lujo Familiar Todo Incluido de Europa Molo44 Luxury Suite Marbella Puerto Banus (Marbella, Málaga), Mejor Casa de Huéspedes de Lujo de Europa

(Marbella, Málaga), Mejor Casa de Huéspedes de Lujo de Europa Parador de Cádiz , Mejor Hotel de Lujo de Diseño de Europa y Mejor Hotel de Lujo para Eventos y Banquetes de Europa

, Mejor Hotel de Lujo de Diseño de Europa y Mejor Hotel de Lujo para Eventos y Banquetes de Europa Alàbriga Hotel & Home Suites (Sant Feliu de Guíxols, Girona), Mejor Hotel de Lujo “All Suite” del Sur de Europa.

(Sant Feliu de Guíxols, Girona), Mejor Hotel de Lujo “All Suite” del Sur de Europa. Fairmont Rey Juan Carlos I (Barcelona), Mejor Hotel de Lujo para Eventos y Banquetes del Sur de Europa

(Barcelona), Mejor Hotel de Lujo para Eventos y Banquetes del Sur de Europa Hotel Viñas De Lárrede (Lárrede, Huesca), Mejor Hotel de Lujo Romántico del Sur de Europa.

(Lárrede, Huesca), Mejor Hotel de Lujo Romántico del Sur de Europa. ME Sitges Terramar (Sitges, Barcelona), Mejor Hotel de Lujo Nuevo del Sur de Europa

(Sitges, Barcelona), Mejor Hotel de Lujo Nuevo del Sur de Europa Gran Hotel Inglés (Madrid), Mejor Hotel Boutique de Lujo de España

(Madrid), Mejor Hotel Boutique de Lujo de España Pullman Barcelona Skipper (Barcelona), Hotel de Lujo con las Mejores Vistas desde la Azotea de España.