Los mejores platos de cada país y dónde comerlos en un solo clic

Son muchos los que generan sus recuerdos viajeros en función de lo gastronomía. Lo que comieron durante el viaje permanece más tiempo y con más fuerza en la memoria que los lugares que vieron. En este sentido, se hace inevitable querer saber qué es lo que se come en cada país del mundo, e incluso, los platos típicos de cada una de las regiones.

Bajo esta premisa ha nacido Taste Atlas, un atlas mundial de alimentos y bebidas que se autodefine como una “enciclopedia de sabores”. Con más de 10.000 platos e ingredientes del planeta, este atlas es un mapamundi interactivo en el que se puede consultar la gastronomía típica, más o menos conocida de cada lugar del mundo: los ingrediente locales, los platos tradicionales, recetas autóctonas y el lugar en el que probarla. Porque además de informar sobre la gastronomía, este mapa muestra restaurantes y tiendas en los que degustarla o adquirirla.

Foto: Ternascodearagon.es

Gastronomía española

Llama la atención, y gusta, que este mapamundi no muestra sólo la alimentación más típica y manida de cada lugar, sino que ahonda en la verdadera gastronomía mundial, en lo que realmente comen los habitantes de esas regiones. En España, por ejemplo, no se queda en la sangría y en la pella, sino que en un paseo por cada una de las regiones nos encontramos con la miel de la Alcarria, las manzanas de Girona o los espárragos de Navarra.

Pero la gastronomía no se queda en la comida, sino que las bebidas también juegan un papel importante. En este sentido, en el País Vasco no pueden faltar el kalimotxo el txakolí, en Andalucía, el fino, la sangría en Madrid, la horchata valencia o, por supuesto, el cava catalán.

Alimentación exótica

Cabría pensar que países menos conocidos o más lejanos no están incluidos en este mapa. Pues bien, aunque es verdad que no están quizá tan completos si que encontramos algunas joyas exóticas para nuestros paladares como el utan filipino (una especia de sopa de verduras), el Kyay oh de Myanmar o el ugali de Tanzania.

Hay que señalar que este mapa también recoge algunas sorpresas, como la selección de platos que hace en Estados Unidos, grande y variada y basada en la gastronomía traída por los inmigrantes de sus países de origen y mezclada con la de otros inmigrantes. Este es el caso de Cincinnati Chilli, un plato inventado por un macedonio, que abrió un restaurante griego en 1922 y en que mezcló el típico chili mexicano elaborado con especias árabes.

Foto: Gtres

Funcionamiento del mapa

Este mapa interactivo es de muy fácil uso pues tan sólo tiene que introducir el destino deseado en el buscador. El resultado de búsqueda es un listado con todos los platos típicos, productos, ingredientes e incluso locales para degustarlos. Si se prefiere, se puede pinchar sobre el icono del plato típico y conocer toda la información sobre ese plato: elaboración, ingredientes y dónde probarlo o comprarlo.

El mapa ha sido elaborado por Taste Atlas, una web cooperativa, por lo que todo el mundo está invitado a dar su opinión sobre los platos y locales que en ella aparece así como a incluir las novedades que crean convenientes.