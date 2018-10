Exposición Wildlife Photographer of the Year 2018 en Londres

Cada año, desde hace 54, el Museo de Historia Natural de Londres organiza el concurso Wildlife Photographer of the Year en el que se galardona a los fotógrafos que mejor han sabido retratar el comportamiento animal y plasmar la diversidad presente en la naturaleza. Las imágenes presentadas en este concurso han de transmitir la belleza de la naturaleza en su estado más puro, pero también concienciar sobre el respeto a la vida natural y fomentar el conocimiento sobre el medio ambiente. Este certamen es, por tanto, un altavoz desde el que denunciar las amenazas del entorno a la vez que se muestran las maravillas naturales.

El concurso Wildlife Photographer of the Year, en su edición 2018, se ha dividido en 19 categorías a las que se han presentado 45.000 participantes de 95 países. Los ganadores han sido elegidos por jueces expertos que han premiado la originalidad, la creatividad de y la excelencia técnica de la fotografía. Así, el ganador absoluto, quien se alzará como Wildlife Photographer of the Year ha sido el holandés Marsel van Oosten con su foto “La pareja de oro”, una pareja de monos dorados de nariz chata que habitan en las montañas de Qinling y que están en peligro de extinción.

Otro de los principales galardones que se otorgarán este año es el de Jóven Fotógrafo de Fauna Salvaje del Año, que ha recaído sobre Skye Meaker, de 16 años, con un retrato de un leopardo despertando en el Reserva de Caza de Mashatu, Botswana. Por su parte, el premio especial a toda una carrera ha sido para Frans Lanting cuyo trabajo se podrá ver en una exposición junto a 98 imágenes de las 19 categorías.

En cuanto a los fotógrafos españoles galardonados, han sido un total de 9: Carlos Pérez Naval, Joven Fotógrafo del Año de Fauna Salvaje en categoría de 11 a 14 años; Javier Aznar González de Rueda, mejor Portfolio de Fauna Salvaje por su serie 'Mother Defender'; Joan de la Malla, Mejor fotoperiodista de fauna salvaje en categoría de imagen única por The Sad Clown; Orlando Fernández Miranda, en la categoría Entornos del Planeta Tierra, Cristobal Serrano, en Animales en su Hábitat, Ricardo Núñez Montero, en Comportamiento de los Mamíferos, Andrés Miguel Domínguez, en Comportamiento de los invertebrados; Antonio Fernández, en ‘; y Jose Manuel Grandio , en Vida salvaje en la ciudad.

La exposición con todos los Wildlife Photographer of the Year se puede ver en el Museo de Historia Natural de Londres del 19 de octubre al 1 de julio de 2019.