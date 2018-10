El nuevo tubular de BUFF® hecho a partir de botellas de plástico

Se acerca el otoño y con él, las ganas de montaña y de hacer alguna escapada relajante. Estar en contacto con el sol más suave y sentir el aire fresco es un placer después de los intensos meses de verano.

Para disfrutar de estos momentos hay que ir bien preparados y proteger las zonas más sensibles como cuello y cabeza. En este sentido, BUFF® nos lo pone fácil y combina en su New Original la tecnología, con la calidad y la sostenibilidad. Se trata de su legendario tubular, ahora reinventado y creado a partir de fibras sintéticas obtenidas del reciclado de botellas de plástico. Una revolución que además sorprende por su gran elasticidad, comodidad, adaptabilidad, protección de los rayos UV y por sus cualidades aislantes.

Compromiso con el medio ambiente

BUFF® ha ideado el programa DO MORE NOW en coherencia con su filosofía de empresa comprometida con la protección del medio ambiente. Sus productos son sostenibles y ecológicos gracias a esta iniciativa en que las microfibras de poliéster se producen a partir a botellas de plástico recicladas y están certificadas por REPREVE®.