La violenta erupción volcánica en Tonga y sus consecuencias

El reino de Tonga no suele atraer la atención mundial, pero la violenta erupción de un volcán submarino el pasado 15 de enero ha propagado ondas de choque, literalmente, por medio mundo.

High-resolution Himawari satellite imagery of the #HungaTongaHungaHaapai volcanic eruption in Tonga 🌋



Our climate stations recorded a brief spike in air pressure as the atmospheric shock wave pulsed across New Zealand. pic.twitter.com/BfLzdq6i57