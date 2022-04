Una vida de perros: las razas más y menos longevas

El beneficio que ofrecen los perros en nuestra sociedad es incalculable. Los perros protegen nuestros hogares, nos ayudan en las más innumerables tareas y nos proporcionan un amor y compañía incondicional muchas veces insustituible. Por estas y otras muchas razones, resulta normal que en ocasiones nos resulte inevitable preguntarnos cuanto vivirá nuestra mascota, algo que puede variar según su raza, tamaño, estilo de vida u otra serie de factores.

La buena noticia es que ahora, gracias a un nuevo estudio llevado a cabo por el Royal Veterinary College del Reino Unido -RVC por su siglas en inglés- podemos resolver estas dudas respecto a la esperanza de vida y el bienestar de nuestros perros de una forma más detallada que nunca. Entre otros datos de gran interés para quienes disfrutan de la compañía de un can, la investigación, publicada en la revista Nature bajo el título Life tables of annual life expectancy and mortality for companion dogs in the United Kingdom, permite a los propietarios predecir la esperanza de vida de su perro en base a su edad, raza y género.

¿Cuánto vive un perro en promedio?

Para llevar a cabo su estudio, los investigadores Kendy Tzu-yun Teng, de la universidad nacional de Taiwan, y Dan O'Neill, experto en epidemiología de animales en el RVC, analizaron el registro de fallecimiento de más de 30.000 perros en el Reino Unido e identificaron la mayor y menor esperanza de vida en 18 de las razas de perros más populares, así como de diferentes cruces. De este modo los autores encontraron que la esperanza de vida promedio al nacer para los perros de compañía estudiados fue de 11,2 años.

¿Cuáles son las razas de perros más y menos longevas?

El estudio también identificó que, con 12,7 años de esperanza de vida al nacer, los Jack Russell Terriers eran los perros con las vidas promedio más largas, seguidos por los Border Collies con 12,1 años, y los Springer Spaniels, con 11,92 años.

Con 12,7 años de vida promedio, los Jack Russell Terriers son los perros más longevos Foto: iStock

En comparación, los autores encontraron que cuatro razas de cara plana (braquicefálicas) contaban con la esperanza de vida más corta, siendo los Bulldogs franceses, con 4,5 años de esperanza de vida promedio al nacer, los canes que menos viven, seguidos por los Bulldogs Ingleses con 7,4 años, los Pugs o Carlinos, con 7,7 años y los Bulldogs Americanos con 7,8 años.

Según los autores, la disminución en la esperanza de vida de estas razas podría ser el resultado de los graves problemas de salud que padecen los perros de cara chata, como problemas respiratorios, enfermedades de la columna vertebral y distocia, e invitan los futuros dueños de perros a tener en cuenta este importante factor a la hora de elegir que perro quieren tener como compañero.

Edad, raza y género: las tablas de vida para calcular cuanto vivirá un perro

Antes, para saber cuanto podría vivir un can, tanto los investigadores como las personas no podrían hacer otra cosa que guiarse por la edad promedio de los perros en general o de una raza en particular. Sin embargo, según los autores, las denominadas tablas de vida diseñadas en este estudio proporcionan una herramienta única que permite evaluar la esperanza de vida restante y la probabilidad de morir de un perro por grupos de edad y grupos de raza.

Por ejemplo, respecto a los grupos de razas establecidos por el Kennel Club, los terriers contarían con la mayor esperanza de vida, establecida en 12 años. Estarían seguidos por los perros de caza con 11,7 años, los perros pastores con 11,2 años, los perros sabuesos y miniatura, ambos con 10,7 años y los perros de trabajo, con 10,1 años.

Entre otros hallazgos clave del estudio también destaca que la esperanza de vida promedio al nacer para los perros machos fue de 11,1 años, cuatro meses menos respecto de las hembras. Del mismo modo, tanto para machos como para la hembras, los autores indican que los perros castrados también contaban con una esperanza de vida mayor que sus congéneres no castrados: en el caso de las hembras de 11,98 años frente a 10,50, y en el caso de los machos de 11,49 años frente a 10,58.

Los investigadores concluyen: "que desglosadas por género, razas comunes y grupos de razas del Kennel Club, estas las tablas de vida tienen el potencial de mejorar drásticamente el bienestar de los perros al informar a sus dueños de sus probabilidades de supervivencia a lo largo de la vida". Algo que también podría beneficiar a los potenciales nuevos dueños de perros, particularmente a aquellos que buscan adoptar, por ejemplo, ayudándoles a estimar la duración del compromiso que adquieren o las posibles necesidades de atención médica de los perros de diferentes razas y edades.