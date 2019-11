Los uombats y el secreto de la caca cúbica

Los uombats son unos marsupiales herbívoros australianos que viven bajo tierra en extensas madrigueras. Son unos seres extraños: cuentan con la apariencia de un oso en miniatura que ronda entre los 20 y 35 kilogramos, de patas relativamente cortas en proporción a su cuerpo y muy musculados. Existen en la actualidad 3 especies de vombátidos cada cuál con sus particularidades especificas, pero sin embargo hay una característica de estos animales que ha llamado especialmente la atención a los científicos durante mucho tiempo: sus excrementos tienen forma cúbica.

En el mundo de la construcción, las estructuras cúbicas se crean por extrusión, es decir mediante el uso de la presión para hacer pasar un material por un molde, o mediante el moldeo por inyección, no obstante podemos encontrar muy pocos ejemplos de esta hazaña en la naturaleza. Uno de estos pocos ejemplos hemos de buscarlo en el sistema digestivo de los uómbats, que es precisamente donde Patricia Yang, del Instituto de Tecnología de Georgia, encontró la razón de este curioso fenómeno. Los resultados de su investigación se pueden consultar en el artículo titulado How do wombats make cubed poo? publicado en el boletín de la American Physical Society.

Yang estudia la hidrodinámica de los fluidos en el cuerpo de los seres vivos como los alimentos procesados, la orina, o la sangre."Averiguamos cómo los uombats producen heces cúbicas, a través de la investigación de la estructura y la mecánica de los sistemas digestivos diseccionados de dos uombats víctimas de sendos accidentes de tráfico" comenta Yang. "Descubrimos que en el 8% final de su intestino, las heces cambiaron de un estado líquido a un estado sólido compuesto de cubos separados de 2 centímetros de longitud. Este cambio de forma se debió a las propiedades elásticas de la pared intestinal" explica la investigadora"

"Al vaciar el intestino e inflarlo con un globo largo, descubrimos que la tensión local varía del 20% en las esquinas del cubo al 75% en sus bordes" continúa. "Por lo tanto, el intestino se estira preferentemente en las paredes para facilitar la formación del cubo."

El estudio resuelve el misterio de larga data de la formación de excrementos cúbicos en los uombats y proporciona información para su aplicación en nuevas técnicas de fabricación de estructuras geométricas a partir tejidos blandos.

Pero, ¿por qué cubos?

Los uombats apilan sus heces para marcar su territorio y comunicarse entre sí a través del olor. De este modo depositan sus excrementos en lugares prominentes -por ejemplo, al lado de madrigueras, o en troncos, rocas y pequeñas elevaciones- ya que su vista no es muy aguda Cuanto más alto y más destacado sea el montón de detritos, más destacará entre otros uombats y mayores serán las posibilidades de entablar comunicación con otros individuos. Por lo tanto, es importante que sus excrementos no rueden, y la caca en forma de cubo resuelve este problema.