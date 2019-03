Las últimas fotos de la Reina de los Elefantes, una hermosa elefanta de largos colmillos

Ella era la Reina de los Elefantes, bautizada así por Will Burrard-Lucas, un fotógrafo británico conocido por usar cámaras de control remoto y cámaras trampa para obtener imágenes cercanas de la vida salvaje, el mismo que consiguió imágenes de alta calidad de una hembra juvenil de leopardo negro en 2018, mediante un sistema de cámaras trampa. La hembra de leopardo negro y la formidable hembra de elefante fueron fotografiadas en Kenia, esta última durante un proyecto que comenzó en agosto de 2017 "en un rincón tranquilo de Tsavo en Kenia", explica Burrard-Lucas en su blog, en una nueva publicación del 12 de marzo. Estas son las últimas fotos de la Reina Elefante: tuvo una existencia plácida hasta los 60 años de edad, cuando murió por causas naturales pero durante una sequía. "La falta de alimentos nutritivos durante la sequía habría contribuido a su muerte", asegura Burrard-Lucas a National Geographic España.

La Reina de los Elefantes deslumbraba por la belleza de sus larguísimos colmillos: eran tan largos que raspaban el suelo mientras caminaba. "La primera vez que la vi me sorprendió porque tenía los colmillos más increíbles que había visto en mi vida. Si no la hubiera mirado con mis propios ojos puede que no hubiera creído que existiera semejante elefante en el mundo", expresa Burrard-Lucas en su blog. "F_MU1 [como era conocida por la organización conservacionista Tsavo Trust] era una elefanta que conocían pocas personas fuera de Tsavo. Fotografiarla, en colaboración con Tsavo Trust y Kenia Wildlife Service, fue uno de los mayores honores de mi carrera", añade.

"Son elefantes africanos normales pero tienen unos colmillos más grandes que otros elefantes de África debido a sus genes, que cada vez son más raros, después de décadas de caza legal y furtiva. Se cree que hay menos de 20 de estos elefantes en la Tierra y casi la mitad de ellos están en Tsavo", comenta a National Geographic España. La Reina de los Elefantes sobrevivió a periodos de terrible caza furtiva y fue una victoria que su vida no acabara prematuramente al caer en una trampa o al ser abatida por una bala o por una flecha envenenada. "Estas son algunas de las últimas imágenes que se tomaron de ella. Poco después murió por causas naturales", destaca Burrard-Lucas en su blog.