Tu estrés podría estar afectando a tu perro

El contagio emocional y el reflejo de estados de ánimo entre dos o más individuos es un fenómeno que comúnmente puede apreciarse en distintas especies de animales sociales. En estas especies donde los individuos pasan gran parte del tiempo juntos, cada uno de ellos está continuamente expuesto a factores estresantes compartidos y que podrían afectar de igual manera a los distintos integrantes del grupo.

Dentro del rango de emociones que comparten los animales, se ha sugerido que el estrés especialmente contagioso

Además, dentro del rango de emociones que comparten los animales, se ha sugerido que el estrés es especialmente contagioso cuando se trata de individuos de la misma especie. Por ejemplo se ha demostrado que, cuando alumnos tienen maestros que experimentan altos niveles de estrés, estos primeros son susceptibles de presentar concentraciones más altas de cortisol -la hormona liberada ante un estímulo estresante- en el organismo.

Sin embargo el contagio emocional no solo se da entre individuos de una misma especie, sino que también se ha demostrado que puede darse entre sujetos de especies diferentes, por ejemplo, entre perros y humanos.

Una relación más cercana de lo esperado

Los perros y los humanos son dos especies sociales que comparten una relación interespecífica única como resultado de vivir en una estrecha asociación durante al menos unos 15.000 años. Como resultado de siglos de evolución el vínculo que se desarrolla entre un perro y su amo puede ser muy estrecho. Y en este sentido, gracias a las investigaciones científicas realizadas en los últimos años sabemos que. por ejemplo, los perros son capaces de detectar un ataque epiléptico o distinguir la voz de su dueño en medio del bullicio.

Ahora una nueva investigación liderada por Lina S.V. Roth del departamento de física, química y biología de la Universidad de Linköping va un paso más allá, demostrando que el estrés a largo plazo en los dueños de perros tiene un efecto directo sobre sus mascotas que se asocia con mayores niveles de estrés en estas. Los resultados del estudio titulado Long-term stress levels are synchronized in dogs and their owners y que implicó a 58 perros y sus respectivos dueños, han sido publicados recientemente en la revista Nature.

Para llevarlo a cabo, Roth y sus colegas midieron la concentración de cortisol en el cabello de 33 perros pastores de Shetland y 25 Border Collies así como el de sus amos para determinar sus niveles de estrés durante un año. Los científicos encontraron que cuando los niveles de cortisol hallados en humanos fueron altos, también se incrementaban en sus mascotas y especialmente al tratarse, en el caso de los perros, de hembras.

Esto sugiere que los niveles de estrés podrían haberse sincronizado en los perros y sus dueños, algo que se observó indistintamente en verano como en invierno, lo que sugiere que las fluctuaciones estacionales en los niveles de cortisol no afectaron la sincronización del estrés.

Los perros se parecen a sus dueños

Los autores también solicitaron a los propietarios que completaran un cuestionario que evaluaba rasgos como la excitabilidad, la capacidad de respuesta al entrenamiento o ante una agresión o el temor en los perros. Un segundo cuestionario también evaluó tanto los rasgos de personalidad como la extraversión, la amabilidad o el neuroticismo de los dueños.

Los investigadores descubrieron que las personalidades de los perros -según la clasificación de sus dueños- no tenían ninguna relación con los niveles de cortisol hallados en el cabello de sus dueños. Sin embargo, ciertos rasgos de la personalidad de los dueños como el neuroticismos si que se relacionaron con un aumento en los niveles de cortisol de los perros. "Esto sugiere que los perros pueden reflejar el nivel de estrés de sus dueños en lugar de que los dueños respondan al estrés en sus perros" declara Roth. Los hallazgos proporcionan más evidencias sobre la estrecha relación entre humanos y perros, y también pueden ser relevantes para mejorar el bienestar de nuestros amigos caninos en el futuro", concluye.