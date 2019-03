El Tribunal Supremo acaba con el Toro de la Vega

La vía judicial ha dado el tiro de gracia definitivo al Toro de la Vega. Según la decisión del Alto Tribunal, la polémica fiesta taurina de Tordesillas no volverá a celebrarse con la muerte del astado, a tenor de la decisión del Tribunal.

El Supremo ha decidido no admitir a trámite el último recurso presentado por el ayuntamiento de esta localidad vallisoletana contra la sentencia del TSJ de Castilla y León, que ratificó la decisión adoptada por el Gobierno de esta comunidad autónoma de no autorizar la celebración de tan polémico festejo.

La providencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal recoge que ‘no hay interés casacional’ en el recurso del consistorio, pues la anterior sentencia había dejado suficientemente claro que la inconstitucionalidad planteada por el ayuntamiento era improcedente.

De este modo, la sentencia del Tribunal Supremo da un portazo definitivo a la vía judicial como justificación de esta fiesta medieval, consistente en la caza y persecución de un toro por decenas de picadores y lanceros, una práctica duramente criticada por las organizaciones conservacionistas, que la tachan de ‘crueldad, humillación y tortura’.

Gracias a la presión de varias asociaciones animalistas, el 19 de mayo de 2016 la Junta de Castilla y León aprobó un decreto ley que prohibía expresamente la celebración del Toro de la Vega en sus términos actuales, esto es, practicando el alanceamiento y al muerte del astado.

Ley impugnada por el ayuntamiento

La decisión fue impugnada por el ayuntamiento de Tordesillas, que el pasado 4 de octubre de 2017 presentó un recurso al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Valladolid en contra de la decisión de la Junta, aduciendo que la norma vulneraba competencias municipales. El juzgado de primera instancia rechazó los argumentos del consistorio, que volvió a presentar una alegación al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que también fue rechazada.

Con el fin de protegerlo el ayuntamiento de la localidad declaró en 2011 este sangriento festejo como “Patrimonio Cultural Inmaterial”

La fiesta tradicional ha recibido numerosas distinciones por parte de las administraciones públicas. La última en 2011, por el ayuntamiento de la localidad, que declaró la celebración “Patrimonio Cultural Inmaterial”. Asimismo, en 1980 ya había sido declarada Fiesta de Interés Turístico de España por la Secretaría de Estado de Turismo y en 1999 la Junta de Castilla y León lo declaró Espectáculo Taurino Tradicional.

Sin embargo, en los últimos años el festejo ha sido más célebre por sus críticas que por sus distinciones, en parte gracias a la campaña liderada por la ONG PACMA a favor de su ilegalización, la cual se tradujo en 2012 en una proposición no de ley y en 2016 en un decreto ley que prohibía expresamente la celebración del festejo.

El Toro de la Vega se venía celebrando cada 8 de septiembre en el marco de las Fiestas de Nuestra Señora de la Peña, patrona de Tordesillas, un municipio situado a 28 kilómetros de Valladolid. Eso sí, a partir de ahora, sin la muerte pública y cruenta del animal.