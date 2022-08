Tras los pasos del último oso panda gigante europeo

Desempolvados de las entrañas del Museo Nacional de Historia Natural de Bulgaria, los fósiles de dos dientes hallados originalmente en Europa del Este a finales de la década los 70 acaban de arrojar nuevas pistas sobre la presencia en el Viejo Continente de un antiguo pariente del panda gigante moderno. Sin embargo, a diferencia del icónico oso blanco y negro con anteojos que todos identificamos a primera vista a día de hoy, todo parece indicar que Agriarctos nikolovi, que es como ha sido bautizada la especie, no dependía únicamente del bambú para sobrevivir.

“Aunque no es un ancestro directo del género moderno del panda gigante, es su pariente cercano”, explica el profesor del Museo Nikolai Spassov, cuyos hallazgos se publican hoy en la revista especializadas Journal of Vertebrate Paleontology bajo el título A late Turolian giant panda from Bulgaria and the early evolution and dispersal of the panda lineage. "Este hallazgo muestra lo poco que aún sabemos sobre la naturaleza antigua y demuestra también que los descubrimientos históricos en paleontología pueden conducir a resultados inesperados, incluso hoy", añade.

Los fósiles, un diente carnasial superior y un canino superior fueron catalogados originalmente por el paleontólogo Ivan Nikolov, quien los añadió al catálogo del museo cuando fueron desenterrados en el noroeste de Bulgaria. “Solo tenían una etiqueta escrita vagamente a mano”, recuerda Spassov. “Me tomó muchos años averiguar cuál fue la localidad en que fueron encontrados y cuál era su edad. Luego también me llevó mucho tiempo darme cuenta de que se trataba de un panda gigante fósil desconocido”, continúa.

Un panda herbívoro, aunque menos selectivo

Los depósitos de carbón en los que se encontraron los dientes, que los han imbuido de un tono ennegrecido, sugieren que este antiguo panda habitaba regiones boscosas y pantanosas. En estas, durante la época del Mioceno, probablemente llevaba una dieta principalmente vegetariana¡Sin embargo, no dependía únicamente del bambú como sus pariente actuales!

"Los fósiles de las plantas de las que se alimentan los pandas modernos son raros en el registro fósil europeo y especialmente, en el Mioceno tardío búlgaro" continua el investigador, "y las cúspides de los dientes no parecen lo suficientemente fuertes como para aplastar los tallos leñosos", añade. En cambio, Agriarctos nikolovi probablemente se alimentó de materiales vegetales más blandos, alineándose con la tendencia general hacia una mayor dependencia de las plantas en la historia evolutiva de este grupo.

De hecho, los autores sostienen que compartir su entorno con otros grandes depredadores posiblemente condujo al linaje del panda gigante hacia el vegetarianismo. "La probable competencia con otras especies, especialmente carnívoros y presumiblemente otros osos, explica la especialización alimentaria más cercana de los pandas gigantes a los alimentos vegetales en condiciones de bosque húmedo", afirma el profesor Spassov.

Origen, auge y caída del panda gigante europeo

A pesar de su dieta, el documento especula, no obstante, que los dientes de A. nikolovi le proporcionaron una amplia defensa contra los depredadores. Además, los caninos son comparables en tamaño a los del panda moderno, lo que sugiere que pertenecían a un animal de tamaño similar o solo un poco más pequeño que estos.

Los autores proponen queA. nikolovi podría haberse extinguido como resultado del cambio climático, probablemente debido a la crisis de salinidad de Messiniense, un evento en el que la cuenca del Mediterráneo se secó, alterando significativamente los entornos terrestres circundantes. “Los pandas gigantes son un grupo de osos muy especializado”, detalla Spassov. “por lo que es probable que el cambio climático al final del Mioceno en el sur de Europa, el cual condujo a la aridificación de la región, tuviera un efecto adverso en la supervivencia del último panda europeo”.

Agriarctos nikolovi podría haberse extinguido como consecuencia del cambio climático

Por su parte, el investigador de la Universidad de Pekín y coautor del estudio, Qigao Jiangzuo, explica que "si bien este grupo de animales es mejor conocido por su único representante vivo, el panda gigante, se trató de animales que antaño estuvieron notablemente asentados por toda Europa y Asia. Jiangzuo quien fue el principal responsable de ayudar a sacar a relucir la verdadera identidad de esta extraña bestia y clasificarlo en de la familia de los Ailuropodini, dentro de la familia de osos Ursidae, propone dos vías potenciales para la distribución de este grupo: una posible trayectoria evolutiva sostiene que algún miembro de la familia Ailuropodini salió de Asia para acabar convirtiéndose en Europa en Agriarctos nikolovi.

Sin embargo, el profesor Spassov añade cautela a esta hipótesis, afirmando que los datos paleontológicos apuntan a todo lo contrario: “los miembros más antiguos de este grupo de osos se encontraron en Europa. Esto sugiere que el grupo pudo haberse desarrollado en Europa y luego dirigirse a Asia, donde se desarrollaron los ancestros de otro género, Ailurarctos. Y estos primeros pandas pudieron haber evolucionado más tarde en Ailuropoda , el panda gigante moderno".