Fotografía finalista en la categoría: Landscapes, Waterscapes, & Flora

A pesar de la apariencia etérea de esta foto, estos hongos comestibles -Macrolepiota procera- no inducirán ninguna alucinación. Pero eso no significa que no sean mágicos. De hecho, cuanto más aprendemos sobre los hongos, más magia parecen albergar. Desde ayudar a los árboles a comunicarse hasta producir metabolitos que combaten el cáncer. Los científicos solo han comenzado a descubrir las fantásticas características de los hongos.

Los hongos desempeñan un papel único en el medio ambiente. Como descomponedores primarios, los hongos descomponen la materia orgánica de plantas y animales muertos. A cambio, estos se dan un festín de nutrientes y minerales esenciales, algunos de los cuales pueden conferir beneficios antioxidantes, antimicrobianos y anticancerígenos a los humanos. Esta misma capacidad también hace que los hongos sean remedios ambientales excepcionales, absorbiendo las toxinas y los metales pesados que varias prácticas industriales han lixiviado en el suelo.

Estas imágenes fueron originalmente publicadas en en bioGraphic, una revista en línea sobre ciencia y sostenibilidad y el patrocinador oficial de los medios para el concurso BigPicture: Natural World Photography Competition de la Academia de Ciencias de California.

Foto: Agorastos Papatsanis / The Big Picture 2020