Salvar a los grandes felinos gracias al estudio de su genoma

Hace unos 30.000 años los leones poblaban cuatro continentes. Uno de los más prolíficos, el león de las cavernas, deambulaba desde lo que hoy es España a través de Eurasia hasta las actuales Alaska y el Yukón. Incluso fue ampliamente representado en el arte rupestre prehistórico.

Mientras tanto, el león americano, que era incluso más grande que los leones africanos y los tigres de dientes de sable, acechaba en toda América del Norte y posiblemente algunas regiones de América del Sur. Otras especies de diversos tamaños y apariencias habitaban África, Oriente Medio y la India. Actualmente la mayoría de estas criaturas han desaparecido, pero los científicos han podido obtener pistas genéticas que arrojan nueva luz sobre ellos y ofrecen información sobre sus parientes modernos, que hoy se enfrentan a su propia extinción.

Cada vez menos leones

En los últimos 150 años, la población mundial de leones africanos se ha dividido por 20, reduciéndose a los 25.000 ejemplares que se estima que quedan en la actualidad. La caza y la pérdida de hábitat han acelerado el declive. En la India se calcula que existen solo unos 600 individuos.

Para ayudar a salvar a los ejemplares que quedan y comprender mejor cómo se relacionan las distintas poblaciones, un equipo internacional de científicos analizó el genoma completo de 20 leones individuales, 14 de los ellos extintos, incluidos dos leones de las cavernas de 3.,000 años de antigüedad conservados en permafrost en Siberia y el Territorio del Yukón, en Alaska.

En el estudio, publicado el 4 de mayo en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences, los investigadores descubrieron que los leones de las cavernas no se cruzaban con sus congéneres, supieron que los leones asiáticos se separaron de sus antepasados ​​hace unos 70.000 años y desvelaron otros secretos de la historia de los grandes felinos.

El documento permite “mirar al pasado para informar el futuro", en palabras de uno de sus autores, Ross Barnett, genetista de la Universidad de Copenhague. "Si solo te centras en los leones actuales, nos perderíamos parte de la historia".

Migración desde África

Los resultados del estudio respaldan la idea de que los leones es extendieron fuera del continente africano en una serie de migraciones, algo parecido a lo que ocurrió con los humanos, dice Barnett.

Los primeros en salir fueron los leones de las cavernas, los cuales se separaron de sus parientes africanos hace unos 500.000 años, según el estudio. La especie mantuvo una línea evolutiva diferenciada y se extendió por toda Eurasia y América del Norte. “Debido al buen estado de conservación de las muestras rupestres de Europa sabemos, por ejemplo, que los machos no tenían crines”, afirma Barnett.

Según los datos genéticos, los leones de las cavernas y los antepasados ​​de los leones africanos actuales no se cruzaron.

Sin embargo, según los datos desvelados por el análisis genético, los leones de las cavernas y los antepasados ​​de los leones africanos actuales no se cruzaron. Algo muy extraño, pues se sabe que la mayoría de los grandes felinos se aparean ocasionalmente, cada vez que tienen la oportunidad de hacerlo. Incluso sucede con animales distintos, como leones y tigres, apunta Marc de Manuel, del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona, coautor del estudio.

Parece probable, entonces, que había algo que les impedía mezclarse, y no solo la geografía, ya que sus rangos de distribución se superpusieron durante una temporada en el sudoeste de Asia. Barnett dice que esto pudo haber sido porque los leones de las cavernas no tenían crines, que las leonas africanas reconocen como señales importantes de aptitud y virilidad. Posiblemente, entonces, otros tipos de leones no veían a esta especia como compañeros viables, dice.

Migración felina

Otra migración y separación ocurrió cuando los ancestros de los leones asiáticos se separaron hace unos 70.000 años. Esta población llegó a en su día a ocupar un área de distribución que se extendía desde Arabia Saudí hasta la India. Ahora su territorio se circunscribe al bosque de Gir, en el oeste del subcontinente. Es todo lo que queda de ellos, señala Steve O'Brien, investigador de la Universidad Nova Southeastern.

Los leones asiáticos machos sufren de malformaciones de esperma y cuentan con niveles de y testosterona aproximadamente 10 veces más bajos que los de los leones africanos.

Gracias a los esfuerzos de conservación, su número se ha ampliado casi tres veces desde la década de 1990, pero la población es altamente endogámica, con un bajo nivel de diversidad genética. Como resultado, los leones asiáticos machos sufren de malformaciones de esperma y cuentan con niveles de y testosterona aproximadamente 10 veces más bajos que los de los leones africanos, señala O'Brien.

Quizás sea necesario algún día introducir genes nuevos en la población si se pierde más diversidad genética, aunque eso podría ser políticamente difícil y controvertido, afirma el investigador.

Felinos extintos

Como parte del estudio, los investigadores reunieron genomas de individuos de otros tres linajes extintos: leones de Berbería del norte de África; los que poblaban Oriente Medio; y los leones del Cabo, que en su día habitaban en Sudáfrica. Los tres tuvieron ligeras variaciones en la apariencia, aunque la nueva información genética muestra que no pueden considerarse especies distintas.

Su trabajo apoya principalmente la visión dominante actual de que hay dos subespecies de leones: los leones asiáticos y las poblaciones de África Central y Occidental se clasifican actualmente juntos como Panthera leo leo, y los animales en el este y Sudáfrica se conocen como Panthera leo melanochaita. Sin embargo, el documento sugiere que los leones de África Central, de los cuales solo quedan unos doscientos ejemplares, pueden estar más estrechamente relacionados con los leones de África Oriental y meridional, aunque para confirmar esta hipótesis se necesitará una mayor investigación.

Los científicos proponen reintroducir leones en África Occidental, una población en peligro crítico, con solo unos 400 individuos restantes.

Según el estudio, debido a que los leones de África Occidental son los leones actuales que más se parecen genéticamente a los extintos leones de Berbería esta región podría experimentar un notable aumento poblacional si los esfuerzos de reintroducción tuvieran éxito. Aunque por ahora todavía se trata de un escenario poco probable.

Prevenir la pérdida de leones

En el pasado, los leones estaban muy extendidos y, aparte de los leones de las cavernas, existían distintas poblaciones se entremezclaban lo suficiente como para propagar sus genes, lo cual es crucial para la salud a largo plazo de la especie.

Este estudio refuerza la importancia de tener grandes áreas protegidas de hábitat para permitir la transmisión genética, así como la necesidad de proteger a los animales de la caza furtiva, señalan sus autores. Además, pone de relieve la necesidad perentoria de conservar y proteger a estos felinos de pérdidas futuras.

Una conclusión aleccionadora: el documento muestra que los leones de Barbería tenían niveles relativamente saludables de diversidad genética antes de desaparecer, lo que sugiere que su extinción ocurrió rápidamente en términos evolutivos, dice De Manuel, un posible aviso para los leones de hoy si no priorizamos su conservación.