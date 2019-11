Redescubierta una extraña especie de ungulado que se creía extinta

Una especie de ungulado parecido a un ciervo que se creía perdida para la ciencia acaba de ser sorprendida viviendo en la naturaleza, en Vietnam, según informa el artículo titulado Camera-trap evidence that the silver-backed chevrotain Tragulus versicolor remains in the wild in Vietnam publicado esta semana en la revista Nature Ecology & Evolution.

Hasta el presente avistamiento, el último registro documentado de Tragulus versicolor, también conocido como ciervo ratón de lomo plateado, correspondía a un espécimen cobrado por un grupo de cazadores en 1990. Ahora, por fortuna, investigadores de la Global Wildlife Conservation, con sede en Austin, Texas, han logrado fotografiar a la especie viva por primera vez en 30 años.

En busca de una especie perdida

La Gran Ecorregión de Annamitas en Vietnam y la República Democrática Popular de Lao -Laos- es una de las regiones con mayor diversidad ecológica del mundo. En 1910, se describió por primera vez una especie de ciervo llamado el ciervo ratón de lomo plateado -Tragulus versicolor- que respondía al estudio de algunos especímenes encontrados cerca de la ciudad de Nha Trang, en Vietnam. Sin embargo, desde 1990, no se habían confirmado avistamientos científicamente consolidados por lo que se temía que los altos niveles de caza mediante trampas en la región, pudieran haber llevado a esta especie al borde de la extinción.

Desde 1990, no se habían confirmado avistamientos científicamente consolidados

En un esfuerzo por localizar la especie, An Nguyen de la Global Wildlife Conservation y sus colegas, se entrevistaron con varias comunidades locales en tres provincias del país para tratar de conocer si se habían producido algunos avistamientos que coincidieran con la descripción del ciervo ratón de lomo plateado. Posteriormente utilizaron este conocimiento local para colocar más de 30 cámaras trampa activadas por movimiento dentro de un hábitat boscoso cercano.

Tras 6 meses, los autores identificaron más de 200 avistamientos independientes de Tragulus versicolor, aunque por el momento los investigadores desconocen el número de individuos que pueden conformar la población. Los autores concluyen que aunque la especie puede considerarse como "redescubierta" para la ciencia, las encuestas locales indican que esta especie no se ha considerado perdida entre la gente de esta región, y sugieren que "se necesitan encuestas más intensivas y el compromiso de las comunidades locales para establecer el tamaño de la población y asegurar que se intensifiquen los esfuerzos para ayudar a conservar la especie ".