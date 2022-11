El perro de Groenlandia, una raza milenaria que abrió el camino de la exploración ártica

Los perros de Groenlandia son algunos de los protagonistas de Out in the Cold, el último proyecto del fotógrafo Danie Ferreira, donde trata de mostrar la realidad de las regiones polares de la Tierra a través de una mirada íntima y personal. Groenlandia, las islas Svalbard, el mar de Barents o el Ártico canadiense son algunas de las regiones del planeta que ha atravesado este fotógrafo sudafricano en busca de las estampas que mejor reflejan la vida diaria en algunas de las zonas más inhóspitas del mundo.

Foto: Danie Ferreira / Out in the Cold (North Volume)