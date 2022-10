Paraísos lejanos: las islas más remotas del planeta

La bahía de Bengala esconde una de las islas más intimidantes para el ser humano que se conocen. Se trata de la isla Sentinel del Norte, que destaca entre las 572 islas del archipiélago Andamán por los peligrosos arrecifes que la rodean y, principalmente, por sus habitantes. Los habitantes de Sentinel del Norte no quieren saber nada de la globalización ni del mundo moderno, es más, han rechazado todos los intentos de hacer un contacto pacífico con ellos desde hace décadas.

Sin intervención del gobierno indio, esta pequeña isla de poco menos de 60 kilómetros de superficie y 8 kms de ancho es en sí misma una entidad soberana bajo protección india en la teoría, pues nadie se acerca en la práctica. Los propios sentineleses ignoran la existencia de dicho país y su pertenencia al mismo, un hecho tremendamente inusual que ha provocado una relación con el medio ambiente más que destacable: no se conoce la población total de la isla, pero la biota permanece inalterada a través del tiempo. Nadie entra y nadie sale, por lo que no se produce intercambio de enfermedades ni especies entre la isla y el mundo exterior. El bajo crecimiento de la población y su aislamiento total han resultado en que el biotipo de la isla Sentinel del Norte no se hay actualizado, coexistiendo en espacio y tiempo durante miles de años.