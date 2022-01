Los océanos baten récords de temperatura por sexto año consecutivo

Los océanos del mundo están más calientes que nunca y continúan batiendo récords de temperaturas que se llevan sucediendo por sexto año consecutivo desde el año 2016. El hallazgo llega al final del primer año de la Década de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y el informe más reciente al respecto, publicado por 23 investigadores de 14 institutos en la revista Science Avances bajo el título Another Record: Ocean Warming Continues through 2021 despite La Niña Conditions no deja lugar a dudas.

“El calor en el océano está aumentando sin descanso a nivel mundial, y este es un indicador principal del cambio climático inducido por el hombre”, explica uno de los autores del artículo, el distinguido académico del Centro Nacional de Investigación Atmosférica en Colorado, Kevin Trenberth.

Así, durante el último año, los investigadores descubrieron que los 2.000 metros superiores de todos los océanos absorbieron 14 zettajulios (1 ZJ = 1021J) más que el año pasado, lo que equivale a 145 veces la generación mundial de electricidad en 2020.

“Pero además de absorber calor, el océano también absorbe del 20% al 30 % de las emisiones humanas de dióxido de carbono, lo que lleva a la acidificación del océano" añade por su parte el profesor asociado del Centro Internacional para el Clima y las Ciencias Ambientales, Lijing Cheng, primer autor del trabajo.

"El calentamiento de los océanos reduce la eficiencia de la absorción de carbono oceánico y deja libre más dióxido de carbono en el aire”, continúa. “Por ello, la vigilancia y comprensión de la combinación de calor y carbono en el futuro son imprescindibles para realizar un seguimiento de los objetivos de mitigación del cambio climático”, añade.

Según Cheng, los análisis regionales muestran que el significativo calentamiento de los océanos desde finales de la década de 1950 tiene lugar en todas las partes del planeta. Sin embargo, las olas de calor marinas regionales son otra de las grandes consecuencias con enormes impactos en la vida marina.

“Nuestro trabajo anterior mostró que los científicos necesitan menos de 4 años de mediciones para detectar una señal de calentamiento inducida por los humanos en los océanos", continúa el investigador. "Ahora, nuestro presente estudio muestra claramente que el patrón de calentamiento de los océanos es resultado de los cambios en la composición atmosférica relacionados con los humanos", añade.

“A medida que los océanos se calientan, el agua se expande y el nivel del mar aumenta. Los océanos más cálidos también sobrecargan los sistemas meteorológicos, creando tormentas y huracanes más poderosos, además de aumentar las precipitaciones y el riesgo de inundaciones”, declara por su parte el profesor de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Pensilvania, Michael Mann. "Los océanos están absorbiendo la mayor parte del calor de las emisiones de carbono humanas", añade el también coautor del artículo publicado en Science Advances. “Hasta que no alcancemos las cero emisiones netas ese calentamiento continuará y se seguirán produciendo nuevos récords de calor oceánico, tal y como pasó este año", sentencia.