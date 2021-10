Ocean Photography Awards, premio a las mejores fotografías del océano

Cada año los reporteros gráficos especializados en fotografía del océano procedentes de todas las disciplinas y experiencias, tanto aficionados como profesionales, comparten sus mejores instantáneas en el certamen Ocean Photography Awards. En esta edición, las imágenes han sido elegidas por un jurado compuesto por algunos de los principales especialistas del mundo, entre los que se cuentan el famoso fotógrafo de National Geographic Paul Nicklen, la fundadora de la Liga Internacional de Fotógrafos de Conservación de la Naturaleza Cristina Mittermeire, y el director de fotografía Shawn Heinrichs, ganador de un premio Emmy.

Los premiados se dividen en seis categorías, y el ganador es coronado como Ocean Photographer of the Year™ (Fotógrafo Oceánico del Año). El certamen ofrece a los profesionales la oportunidad de exponer sus imágenes en los mejores escaparates de fotografía. Además de los premios en metálico y la exposición de su trabajo en las redes sociales, los participantes también podrán conseguir una residencia de un año como miembro del SeaLegacy Collective. Los premios que se ofrecen tienen un valor total de más de 500.000 libras esterlinas, aunque algunos, en realidad, no tienen precio.