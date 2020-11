Una nueva hipótesis sobre el origen de los animales con pezuñas

Una nueva investigación publicada recientemente en la revista Journal of Vertebrate Paleontology acaba de describir una nueva familia fósil que ilumina el origen de los perisodáctilos: el grupo de mamíferos que incluye caballos, rinocerontes y tapires. Bajo el título Anatomy, relationships, and paleobiology of Cambaytherium (Mammalia, Perissodactylamorpha, Anthracobunia) from the lower Eocene of western Indiael estudio también publicado en las memorias anuales de la prestigiosa Sociedad Paleontológica de Vertebrados proporciona una nueva y valiosa información sobre la controvertida cuestión de donde evolucionaron los primeros animales con pezuñas.

Con más de 350 fósiles recogidos y estudiados durante más de 15 años, el estudio, reúne una imagen casi completa de la anatomía esquelética del Cambaytherium, un primo extinto de los perisodáctilos que habitó en el subcontinente indio entorno a hace 55 millones de años.

Entre los hallazgos se incluye un animal del tamaño de una oveja con una capacidad para correr moderada y características intermedias entre los perisodáctilos especializados y sus precursores mamíferos. Al comparar sus huesos con muchos otros mamíferos vivos y extintos, se reveló que Cambaytherium representa una etapa evolutiva más primitiva que cualquier perisodáctilo conocido, lo que respalda el origen del grupo cerca de la India antes de que se dispersaran a otros continentes al producirse la colisión entre los continentes indio y asiático.

Mina de Vastan, en Gujarat, La India Foto: Ken Rose

Entre las conclusiones del trabajo dirigido por Ken Rose, profesor emérito en la Universidad Johns Hopkins y autor principal del estudio, destaca que Cambaytherium, descrito por primera vez en 2005, es el miembro más primitivo de un grupo extinto de mamíferos que se ramificó justo antes de la evolución de los perisodáctilos, proporcionando a los científicos pistas únicas sobre los orígenes antiguos y la evolución del grupo. "Los órdenes modernos Artiodactyla (ungulados de dedos pares), Perissodactyla (de dedos impares acabados en pezuñas) y Primates aparecieron abruptamente al comienzo del Eoceno hace unos 56 millones de años en todo el hemisferio norte, pero su fuente geográfica hasta hoy continuaba siendo un misterio" comenta Rose, quien se sintió intrigado por la nueva hipótesis que sugería que los perisodáctilos podrían haber evolucionado de forma aislada en La India. Por entonces, La India era un continente insular que se desplazaba hacia el norte, y que posteriormente chocó con Asia para formar una única masa continental. De hecho, es en esta colisión en la que se hallan los orígenes del levantamiento de la inmensa cordillera del Himalaya.

Armados con esta nueva hipótesis, Rose y sus colegas obtuvieron fondos de la National Geographic Society para explorar India en busca de rocas raras y con fósiles de la edad correcta que pudiesen proporcionar pistas inequívocas del origen de los perisodáctilos y otros grupos de mamíferos.

Así, durante su primer viaje a Rajasthan en 2001 la expedición de Rose no tuvo mucho éxito: "pero aunque encontramos solo algunas espinas de pescado en ese viaje, al año siguiente nuestro colega indio, Rajendra Rana, continuó explorando las minas de lignito al sur y se encontró con la mina de Vastan, en Gujarat", explica el profesor emérito. "Esta nueva mina resultó mucho más prometedora", continua Rose: "En 2004, nuestro equipo pudo regresar a la mina, donde nuestro colaborador del Instituto Belga de Ciencias Naturales Thierry Smith encontró los primeros fósiles de mamíferos, incluido Cambaytherium".

Animado, el equipo regresó a las minas y recolectó huesos fosilizados tanto de Cambaytherium como de muchos otros vertebrados a pesar de las duras condiciones en la mina. "Fue muy duro lidiar con el calor, el ruido constante y el polvo de carbón en las minas de lignito mientras tratábamos de trabajar a cientos de metros" comenta Smith.

Sin embargo, gracias a una gran dedicación durante años de desafiante trabajo de campo, el equipo finalmente puede arrojar luz sobre una de las incógnitas que quedaban aún por resolver sobre los mamíferos; y es que a pesar de la abundancia de perisodáctilos en el hemisferio norte, Cambaytherium sugiere que el grupo probablemente evolucionó de forma aislada cerca de la India, o bien en la propia India, durante el Paleoceno, entre hace unos 66 y 56 millones de años, antes de dispersarse a otros continentes.