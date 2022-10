Las mejores imágenes del concurso MontPhoto 2022

Como viene siendo tradición cada mes de octubre, el concurso fotográfico MontPhoto acaba de anunciar los ganadores de la competición en una gala que recuperó la presenciacialidad del evento para celebrar su 26ª edición tras varios años marcados por la pandemia. En esta ocasión, los fotógrafos de National Geographic Jennifer Hayes y David Doubilet acompañaron a los asistentes, así como el ornitólogo británico David Lindo para llevar a cabo sendas ponencias sobre sus experiencias fotográficas.

De la mano con su compromiso medioambiental, el festival MontPhoto destacó el papel de la ONG We Animals Media, una organización no gubernamental fundada por la fotógrafa canadiense Jo-Anne McArthur que documenta las relaciones entre animales y humanos, además de visibilizar el maltrato de todas aquellas especies que comparten su vida con el hombre.

Dentro de este elenco de grandes profesionales del mundo de la fotografía, el noruego Dag Røttereng fue uno de los nombres propios de la gala al alzarse con el premio de honor de la 26ª edición con su imagen titulada Walrus Gathering, fotografía que también consiguió el primer premio en la categoría "Mamíferos" del certamen celebrado en Lloret de Mar entre el 7 y el 9 de octubre.

Warlus Gathering Fotografía ganadora del premio de honor de la 26ª edición y vencedora en la categoría "Mamíferos". Foto: Dag Røttereng / MontPhoto 2022

Nacido en 1962 en Noruega, Røttereng es un reconocido fotógrafo de fotografía de naturaleza desde hace más de cuarenta años. Su trabajo se centra en usar diferentes técnicas de subexposición para crear abstracción en el sujeto para que el espectador vea lo que se muestra, pero brindando espacio suficiente para que éste tenga su propia interpretación del contenido.

"Hace un tiempo, un grupo de compañeros fotógrafos de naturaleza y yo alquilamos un barco para navegar por la costa de Spitsbergen a finales de agosto en busca de bellos paisajes y fauna ártica. Empezamos en Longyearbyen, y navegamos por los fiordos hacia el norte a lo largo de la costa occidental para fotografiar glaciares y buscar osos polares. Cuando navegamos a través de Forlandsundet vimos con nuestros prismáticos un grupo de morsas tumbadas en Sarstangen. El tiempo era bueno, con pocas nubes y casi sin viento, y utilizamos una lancha neumática para llegar a la playa" relata Røttereng sobre cómo dio con la imagen ganadora.

"Había unas sesenta morsas, la mayoría durmiendo en la playa, mientras que algunas nadaban en el mar. Para no asustar a los animales, mis compañeros fotógrafos y yo nos mantuvimos juntos y pensamos en pasar un buen rato acercándonos a ellas, pero no se preocuparon por nosotros, así que pudimos acercarnos tanto como quisimos. Al cabo de un rato, también puse mi pequeño dron en el aire. A las morsas no les importó en absoluto, de hecho se mostraron curiosas cuando volé mi dron unos metros más arriba para conseguir esta vista. Las morsas que estaban en tierra y estaban secas tenían casi los mismos colores que la arena. Los cálidos tonos amarillos complementaban el paisaje del fondo, y con la forma del arenal que se extendía hacia el mar, se creaba una composición de mi agrado y con la que estaba muy satisfecho", explica el autor sobre la historia detrás de la imagen ganadora.