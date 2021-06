Las mejores fotos de naturaleza de 2021

Una fotografía tomada desde una extraña perspectiva y que ofrece una mirada íntima al mundo de un orangután, le ha valido Thomas Vijayan el titulo de mejor fotógrafo de naturaleza del año otorgado por el certamen Nature TTL Photographer of the Year. La imagen se alzó con el premio ante las más de 8.000 instantáneas presentadas al concurso. "La foto de Thomas es realmente única y destacó de inmediato entre el panel de jueces", cuenta Will Nicholls, fundador de la competición. "Es una de esas fotografías que no puedes pasar por alto. Su perspectiva y composición única implica que desde el primer momento estés tratando de descubrir que estás mirando exactamente".

Sobre la imagen ganadora el propio Thomas cuenta que se trata de una fotografía significa mucho para él, porque actualmente las poblaciones de orangutanes se están reduciendo a un ritmo alarmante. “La deforestación y los seres humanos son la causa clave detrás de esto. Se están talando árboles de más de 1.000 años que son un activo importante para nuestro planeta nada más que para la plantación de árboles para la industria del aceite de palma. Como humanos, tenemos muchas alternativas para reemplazar el aceite, pero los orangutanes no tienen otra opción que perder su hogar", explica el fotógrafo.

"Estoy muy feliz del éxito de la imagen, ya que me da la oportunidad de dar a conocer este problema al resto del mundo", continua el Thomas con una declaración que recoge el propio espíritu una competición que a través de sus 8 categorías premiadas, busca dar a conocer la belleza del mundo natural así como los problemas que le rodean. En esta galería de imágenes os mostramos todos sus ganadores y finalistas.