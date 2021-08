Conoce a los ganadores del BMC Ecology and Evolution 2021

Fotografía ganadora en la categoría: Behavioural Ecology

"Me encontré con esta épica escena en la pared de una estación biológica en Tiputini, Ecuador”. Se trata de la imagen de una araña capturada por una avispa; una cruda fotografía enviada por Roberto García-Roa, biólogo evolutivo y fotógrafo de naturaleza afiliado a la Universidad de Valencia. García-Roa explica que "utiliza la fotografía no solo para ofrecer una visión artística de lo que estoy viviendo y de lo que estoy aprendiendo, sino también para crear un vínculo atractivo y fuerte entre la sociedad y la naturaleza. Para ello, combino el poder de las imágenes con la historia y, o el conocimiento científico que se esconde detrás de ellas, para abrir nuevas vías de entendimiento entre nuestra cultura y nuestro papel como especie clave para mantener y proteger el planeta". El fotógrafo y científico añade que “las arañas son uno de los cazadores más sofisticados del mundo. Sin embargo, no pueden escapar de lo que la evolución ha proporcionado a otras especies como las avispas. En particular, algunos grupos de avispas están especializados en la caza de arañas y las utilizan como recurso trófico para sus larvas".

Foto: Roberto García-Roa / BMC Ecology and Evolution 2021