Las mejores fotos de aves de 2022

Colibrí de Anna -Calipte anna

Vancouver, Columbia Británica. Cánada.

Fotografía finalista en la categoría : Bird Behaviour

Durante la pandemia de Covid-19, las restricciones de viaje significaron que mis actividades fotográficas se limitaron a mi vecindario inmediato durante bastante tiempo. Decidí que aprovecharía la oportunidad para conocer mi área local en Vancouver lo mejor posible. Cada mañana, me aventuraba a un parque local, en busca de aves y vida silvestre. En el transcurso de la primavera, logré localizar siete nidos de colibríes de Anna en el área. No querer molestar a las aves en esta etapa importante y sensible de su ciclo de vida me mantuvo a una distancia adecuada de los nidos y limitó mis visitas a un máximo de 15 minutos. Había estado revisando este nido particularmente hermoso durante un par de semanas, ya que un colibrí trabajaba duro para construirlo e incubar sus huevos. ¡Estaba encantado cuando me detuve una tarde y vi dos pequeños picos asomando del pequeño nido! Cuando su madre voló para alimentarlos, capturé este momento íntimo.

Canon R5 with Canon 100–400mm f/4.5–5.6 II lens and 1.4× teleconverter. Focal length 560mm; 1/160 second; f/8; ISO 800.

Foto: Foto : Liron Gertsman / Bird Photographer of the Year 2022