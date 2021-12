Las mejores fotos de auroras boreales de 2021

Coincidiendo con la temporada de auroras boreales y con el objetivo de inspirar y compartir la belleza de este fenómeno natural, cada año el blog de viajes y fotografía Capture The Atlas, nos regala la vista con las mejores fotografías de auroras boreales. Se trata de las 25 imágenes finalistas de su certamen Northern Lights photographer of the Year, en cuya presente edición dirigiremos la mirada a los cielos encendidos de Estados Unidos, Rusia, Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, Australia, Canadá y Nueva Zelanda.

La calidad de la imagen, la historia detrás de la toma y, en general, la capacidad para inspirar de las fotografías, son los principales factores para seleccionar las imágenes cada año. Dan Zafra, editor de Capture The Atlas, selecciona estas fotos durante 12 meses buscando no solo entre las imágenes tomadas por algunos de los fotógrafos más reconocidos del mundo, sino también de nuevos talentos, así como los lugares donde las auroras boreales no hayan sido fotografiadas antes. Es el ejemplo de la aurora boreal capturada sobre el recientemente activo volcán Fagradalsfjall, una de las mejores imágenes de la presente edición del certamen que os mostramos junto a una selección del resto de finalistas.