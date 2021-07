Las mejores fotos astronómicas del año según el Real Observatorio de Greenwich

Esta inmensa cara es la icónica entrada al Luna Park, el parque temático junto al puerto de Sídney que cerró en 1979. La famosa cara brilla intensamente durante la mayor parte del día y la noche, pero hay unas pocas horas en la madrugada en que sus propias luces se apagan y la captura de una imagen como esta es posible. El fotógrafo tomó miles de fotogramas, con las estrellas pasando, y los mezcló para mostrar los patrones del tiempo.

Pentax 645Z camera, 25 mm f/4 DA lens; Foreground: ISO 100, 60-second exposure at f/13; Sky: ISO 1250, 3,004 x 1.6 second exposures at f/5

Foto: Ed Hurst / Astronomy Photographer of the Year 2021