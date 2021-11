Las mejores fotografías de paisajes naturales de 2021

“Como fotógrafo que se esfuerza por mostrar a la gente el valor de la naturaleza, siempre me ha gustado observar y crear fotografías más sutiles y personales que retrataran la naturaleza de una manera realista", explica el fotógrafo estadounidense de paisajes y naturaleza,Eric Bennett, cuya serie de fotografías le ha valido para alzarse entre las más de 13.350 fotografías presentadas al concurso por fotógrafos de casi 50 países, con el título de Fotógrafo del Año en la primera edición del recién nacido Natural Landscape Photographer of the Year.

Fotógrafo de Paisajes Naturales del Año. Ganador absoluto. Foto: Eric Bennett / Natural Lansdcape Photography Awards 2021

"Como este tipo de imágenes tienden a tener un impacto más silencioso, a menudo terminan siendo ignoradas en la mayoría de los concursos de fotografía", continúa Bennett. "Es por eso que no he participado en muchos concursos en el pasado, ya que sentí que mi obra de arte sería juzgada en función de factores que yo no valoro".

Fotógrafo de Paisajes Naturales del Año. Ganador absoluto. Foto: Eric Bennett / Natural Lansdcape Photography Awards 2021

Lo que Bennet no esperaba, como es el caso, es que este concurso fuera creado con un especial sentido de pureza fotográfica en que se valorara por encima de cualquier otro aspecto el realismo y la autenticidad de los trabajos presentados. Así, el concurso estableció un conjunto de reglas para evitar las técnicas engañosas de edición digital que se han convertido en algo común en la fotografía de paisajes.

Fotógrafo de Paisajes Naturales del Año. Ganador absoluto. Foto: Eric Bennett / Natural Lansdcape Photography Awards 2021

El concurso estableció un conjunto de reglas para evitar las técnicas engañosas de edición digital que se han convertido en algo común en la fotografía de paisajes

Fotógrafo de Paisajes Naturales del Año. Ganador absoluto. Foto: Eric Bennett / Natural Lansdcape Photography Awards 2021

"Decidí enviar mis fotografías al concurso porque me gustó que este se centrara en premiar imágenes basadas en la composición, la iluminación y la originalidad en lugar de las técnicas de pos-procesamiento", relata el fotógrafo. "No tenía idea de que terminaría recibiendo el premio al Fotógrafo de Paisaje Natural del Año, ya que participé con la única intención de mostrar mi apoyo, por lo que recibir este premio de un grupo de fotógrafos tan prestigioso y respetado a quien siempre he admirado es un gran honor para mí", añade.

Fotógrafo de Paisajes Naturales del Año. Ganador absoluto. Foto: Eric Bennett / Natural Lansdcape Photography Awards 2021

"Espero que los premios de fotografía de paisajes naturales de este tipo puedan continuar durante muchos años, permanecer fieles a sus valores e inspirar a otros concursos de fotografía para premiar a los fotógrafos según ​​en principios artísticos similares", concluye Bennet, cuyas palabras son reflejo del espíritu que impregna el certamen y que queda patente en la relación de fotos de fotos premiadas: una exhibición fantástica no solo de los fotógrafos involucrados, sino también un acercamiento honesto a las verdaderas maravillas del paisaje en el que la gente puede confiar. Os las mostramos en esta galería.